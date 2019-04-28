Hayatımın en büyük hatası
Mücevher tutkusuyla bilinen Bülent Ersoy parmağındaki pırlanta yüzüğün hikâyesiyle dikkat çekti. Ünlü sanatçı 2 milyon TL değerindeki yüzüğünün hayatındaki en büyük hatalardan biri olduğunu söyledi.
Bülent Ersoy, önceki akşam Günay Restoran’da konser verdi. Ünlü sanatçı sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Giydiği kürkler nedeniyle sık sık hayvanseverlerle polemik yaşayan Ersoy’un sahnede ilk kez deri ceket giymesi dikkat çekti. Gülşah Saraçoğlu imzalı ceketi ve eteğinde kullanılan kumaşı Milano’dan özel olarak getirdiğini söyleyen Ersoy, sorulara şu sözlerle yanıt verdi:
“Bu kumaşı Versace, Jennifer Lopez için özel olarak tasarlamış. Çok beğendim ve aldırdım.” Divanın 2 milyon TL’lik pırlanta yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı. Ersoy, yüzüğün ilginç hikâyesini şöyle anlattı: “1980 yılında Gümüşsuyu’ndaki Almanya Konsolosluğu’nun yakınındaki bir araziyi satın alacaktım. Ancak bu yüzüğü görünce araziyi almaktan vazgeçtim. Ve paramı yüzüğe yatırdım. Hayatımın en büyük hatalarından biri oldu. Her taktığımda da bunu hatırlıyorum. Yüzüğüm bana hem mutluluk hem üzüntü veriyor. Mutluluk ve mutsuzluğu aynı anda yaşıyorum.” Muhabirlerle sohbet ettikten sonra sahneye çıkan Ersoy, konserinin açılışını Tarkan’ın imzasını taşıyan “Ümit Hırsızı” adlı şarkıyla yaptı.Ersoy daha sonra sevilen şarkıların art arda söyledi.
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