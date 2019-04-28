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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.04.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Hayatımın en büyük hatası

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hayatımın en büyük hatası

Mücevher tutkusuyla bilinen Bülent Ersoy parmağındaki pırlanta yüzüğün hikâyesiyle dikkat çekti. Ünlü sanatçı 2 milyon TL değerindeki yüzüğünün hayatındaki en büyük hatalardan biri olduğunu söyledi.

Bülent Ersoy, önceki akşam Günay Restoran’da konser verdi. Ünlü sanatçı sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Giydiği kürkler nedeniyle sık sık hayvanseverlerle polemik yaşayan Ersoy’un sahnede ilk kez deri ceket giymesi dikkat çekti. Gülşah Saraçoğlu imzalı ceketi ve eteğinde kullanılan kumaşı Milano’dan özel olarak getirdiğini söyleyen Ersoy, sorulara şu sözlerle yanıt verdi:

Hayatımın en büyük hatası
“Bu kumaşı Versace, Jennifer Lopez için özel olarak tasarlamış. Çok beğendim ve aldırdım.” Divanın 2 milyon TL’lik pırlanta yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı. Ersoy, yüzüğün ilginç hikâyesini şöyle anlattı: “1980 yılında Gümüşsuyu’ndaki Almanya Konsolosluğu’nun yakınındaki bir araziyi satın alacaktım. Ancak bu yüzüğü görünce araziyi almaktan vazgeçtim. Ve paramı yüzüğe yatırdım. Hayatımın en büyük hatalarından biri oldu. Her taktığımda da bunu hatırlıyorum. Yüzüğüm bana hem mutluluk hem üzüntü veriyor. Mutluluk ve mutsuzluğu aynı anda yaşıyorum.” Muhabirlerle sohbet ettikten sonra sahneye çıkan Ersoy, konserinin açılışını Tarkan’ın imzasını taşıyan “Ümit Hırsızı” adlı şarkıyla yaptı.
Hayatımın en büyük hatası
Ersoy daha sonra sevilen şarkıların art arda söyledi.
Hayatımın en büyük hatası


 

 

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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