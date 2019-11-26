Hande Doğandemir Mardin’de miniklerin yüzünü güldürdü
Hande Doğandemir, Mardin’de göçmen ve mülteci çocuklarla bir araya geldi. Oyuncu, bağışçıların gönderdiği kışlık ayakkabıları çocuklara dağıttı.
Sen İstersen Dünya Değişir adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha önce Kars’a giden Hande Doğandemir, bu kez Mardin’de Kızılay Toplum Merkezi’ni ziyaret etti. Projenin yönetmeni Erdal Murat Aktaş’la işbirliği yapan oyuncu, göçmen ve mülteci çocuklarla zaman geçirdi, Kızılay çalışanlarıyla gelen yardımların düzenlenmesine yardımcı oldu.
Bağışçılar tarafından sağlanan kışlık ayakkabıları çocuklara ulaştıran Doğandemir, “Çocuklarla olmak güzeldi. Mardin beni derinden etkiledi” dedi.
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