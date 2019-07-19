Haftada 5 gün spor yapıyorum!
Önceki gün Feriye Palace’ta düzenlenen lansman, ünlü isimleri bir araya getirdi.
Diadermine, LIFT+ serisini Watsons ile birlikte Feriye Palace’ta düzenlediği organizasyonla tanıttı. Lansmana Gonca Vuslateri, Hande Ataizi, Jessica May, Zeynep Mansur, Sinem Yıldırım, Sahra Işık, Merve Sevi, Günsel Ülkü gibi çok sayıda tanınmış isim katıldı.
FİZİĞİMİN BU ŞEKİLDE OLMASI NORMAL!
Hande Ataizi, Bodrum’da çekilmiş bikinili fotoğraflarıyla ilgili sorular üzerine “Ben haftada 5 gün spor yapıyorum. Onun için fiziğimin bu şekilde olması gayet normal” dedi.
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