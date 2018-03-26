Gülşah Sönmez’den muhteşem gala gecesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
26.03.2018 - 21:34, Son Güncelleme:

Gülşah Sönmez’den muhteşem gala gecesi

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Gülşah Sönmez’den muhteşem gala gecesi

Türk sanat müziği sanatçısı Gülşah Sönmez, ‘Ömür Borcu’ albümünün gala gecesinde, sevenleriyle buluştu.

İstanbul Büyükçekmece’deki bir otelde gerçekleştirilen gecede, albümdeki tüm şarkılarını seslendiren Sönmez, salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Geceye Melihat Gülses, Cengizhan Sönmez, Onur Akay, Nusret Yılmaz, Necip Gülses, Hasan Esen, Ali Haydar Timisi, Talat Er, Furkan Biçer, Kemal Külah, Özdem Çevik ve Vahdet Coşkun gibi Türk sanat müziği ile halk müziği sanatçıları katıldı. İlk şarkısının ardından, “Beni prensesler gibi hissettirdiniz” diyen Gülşah Sönmez, gözyaşlarını tutamadı. Albüm çalışmasında kendisine destek olan TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği sanatçısı ve eşi Cengizhan Sönmez’e teşekkür eden Sönmez, “Hocamdı bir harfi değiştirdik ve kocam oldu ama ömür boyu hocam olacak” dedi. 

Gülşah Sönmez’den muhteşem gala gecesi

ONUR AKAY’DAN DÜET

Gecenin sürprizi ise sanatçı Onur Akay’dan geldi. Akay’ın yazdığı ve Cengizhan Sönmez’in bestelediği ‘Görmeden Sevmek’ isimli şarkı, seyirciden tam not aldı. Ardından tüm sanaçtıları sahneye davet eden Akay, sözleri Cemal Safi’ye ve bestesi Selçuk Tekay’a ait 'Vurgun' isimli şarkıyı TRT sanatçıları ile düet yaptı. Şarkının sözlerini yazan Cemal Safi’nin yoğun bakımda olduğunu ve durumunun çok ağır olduğunu söyleyen Akay, dinleyicilerden Safi için dua istedi.

BÜLENT ERSOY SÜRPRİZİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi ve Ses Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdüren Gülşah Sönmez'e, galada iki öğrencisi de yanlız bırakmadı ve vokal yaptı. Onur Akay şarkısını söylediği sırada, iki vokalistin Popstar 2018 yarışmacısı Çağdaş Çelik ve Tuana Berberoğlu olduğunu fark edince bir anda şarkısını yarıda kesti ve ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un taklidini yaptı. Aka, “Şahsına sevgilerimi sunuyorum çocuğum ne o kostüm?” diyerek spor giyinen Popstar 2018 yarışmacısı Çağdaş Çelik’i esprili bir şekilde eleştirince, salondan kahkahalar yükseldi. 

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