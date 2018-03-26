Gülşah Sönmez’den muhteşem gala gecesi
Türk sanat müziği sanatçısı Gülşah Sönmez, ‘Ömür Borcu’ albümünün gala gecesinde, sevenleriyle buluştu.
İstanbul Büyükçekmece’deki bir otelde gerçekleştirilen gecede, albümdeki tüm şarkılarını seslendiren Sönmez, salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Geceye Melihat Gülses, Cengizhan Sönmez, Onur Akay, Nusret Yılmaz, Necip Gülses, Hasan Esen, Ali Haydar Timisi, Talat Er, Furkan Biçer, Kemal Külah, Özdem Çevik ve Vahdet Coşkun gibi Türk sanat müziği ile halk müziği sanatçıları katıldı. İlk şarkısının ardından, “Beni prensesler gibi hissettirdiniz” diyen Gülşah Sönmez, gözyaşlarını tutamadı. Albüm çalışmasında kendisine destek olan TRT İstanbul Radyosu Türk sanat müziği sanatçısı ve eşi Cengizhan Sönmez’e teşekkür eden Sönmez, “Hocamdı bir harfi değiştirdik ve kocam oldu ama ömür boyu hocam olacak” dedi.
ONUR AKAY’DAN DÜET
Gecenin sürprizi ise sanatçı Onur Akay’dan geldi. Akay’ın yazdığı ve Cengizhan Sönmez’in bestelediği ‘Görmeden Sevmek’ isimli şarkı, seyirciden tam not aldı. Ardından tüm sanaçtıları sahneye davet eden Akay, sözleri Cemal Safi’ye ve bestesi Selçuk Tekay’a ait 'Vurgun' isimli şarkıyı TRT sanatçıları ile düet yaptı. Şarkının sözlerini yazan Cemal Safi’nin yoğun bakımda olduğunu ve durumunun çok ağır olduğunu söyleyen Akay, dinleyicilerden Safi için dua istedi.
BÜLENT ERSOY SÜRPRİZİ
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi ve Ses Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdüren Gülşah Sönmez'e, galada iki öğrencisi de yanlız bırakmadı ve vokal yaptı. Onur Akay şarkısını söylediği sırada, iki vokalistin Popstar 2018 yarışmacısı Çağdaş Çelik ve Tuana Berberoğlu olduğunu fark edince bir anda şarkısını yarıda kesti ve ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un taklidini yaptı. Aka, “Şahsına sevgilerimi sunuyorum çocuğum ne o kostüm?” diyerek spor giyinen Popstar 2018 yarışmacısı Çağdaş Çelik’i esprili bir şekilde eleştirince, salondan kahkahalar yükseldi.
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