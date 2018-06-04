GS'li Şahan'dan Ali Koç mesajı
Galatasaraylı Şahan Gökbakar, Fenerbahçe başkanı seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
Sosyal medya hesabından Recep İvedik filminden Ali Koç'un geçtiği bir sahneyi paylaşan Gökbakar, altına bu notu düştü:
Futbol tutkusu sebebiyle filmlere konu olmuş bir insan olarak😂, hayalindeki Fenerbahçe başkanlığını en iyi şekilde temsil için ve Türk sporunu ileriye götürmek için yürekten çabalayacağına en ufak şüphem yok... Bir Galatasaraylı olarak, tebrikler Fenerbahçe kongresi 👏ve başarılar Ali Koç.. 🙏
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