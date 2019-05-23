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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!

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Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!

Gizem Karaca, İzmir’deki evi için 135 bin liralık beyaz eşya seçti ama ürünleri bir türlü teslim alamadı. Dolandırıldığını anlayan oyuncu, kendisini distribütör gibi tanıtan kişiden şikayetçi oldu.

PAZARLIK YAPIP ALDI

Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşme kararı alan oyuncu Gizem Karaca, yeni evine beyaz eşya baktı.

Karaca; İzmir'de inşaat halindeki evi için, kendisini ünlü firmaların distribütörü olarak tanıtan Barış Yıldızsoy'dan pazarlıkla 135 bin liralık beyaz eşya aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Günaydın'da yer alan haber egöre; ünlü oyuncu katalogdan seçtiği eşyaları altı ay sonra teslim alacaktı.

Karaca, bu süreçte satıcının hesabına yaklaşık 120 bin lira gönderdi.

Eşyaları almak istediğinde ise bahanelerle karşılaştı. Dolandırıldığını anlayan oyuncu, Yıldızsoy'u savcılığa şikayet etti.

 

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