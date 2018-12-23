Geçmiş ağlattı
DEMET Akbağ’ın fotoğraflarından oluşan “Geçmişten Geleceğe Başarı Hikayesi” adlı sergi önceki gün Kale Outlet Center’da açıldı.
Sergide, ünlü oyuncunun özel fotoğraf arşivi, gazete, dergi kupürleri ve hayranlarından gelen fotoğraflarla birlikte, toplam 4 bin 500 adet fotoğrafı yer aldı. Serginin açılışını kırmızı kurdele keserek yapan Demet Akbağ, eski fotoğraflarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, “2-3 yaşlarında olduğum fotoğraflar var. Ailenin yetenekli, taklit yapan, dans eden kızı olarak adlandırılırdım ama kimse Demet Akbağ olacağımı, buralara gelebileceğimi tahmin etmiyordu” diye konuştu. 23 Aralık doğumlu olan oyuncuya bir de sürpriz yapıldı. Güllerle süslenen doğum günü pastasını kesen Akbağ’a Çaba Derneği adına sertifika da verildi. 1 ay boyunca açık olacak sergiden elde edilecek gelir, Akbağ’ın isteğiyle Çaba Derneği’ne bağışlanacak.
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