Film gibi tahliye
Ezel dizisinde Ramiz Karaeski’nin gençliğini canlandıran ve o rolle adını geniş kitlelere duyuran Ufuk Bayraktar, seyirci karşısına yine kabadayı olarak çıkmaya hazırlanıyor.
Bir süre önce babasına ait ruhsatsız silahı taşımaktan cezaevine giren oyuncu, tahliye olur olmaz hikâyesini cezaevinde yazdığı filmin çekimlerine başlayacak. Bayraktar’ın cezaevinden çıkış sahnesiyle açılması planlanan filmin detaylarını, Ufuk Bayraktar’ın abisi Uğur Bayraktar açıkladı: “Ufuk 3 ya da 5 Mart tarihinde çıkacak. Filmle ilgili ana konuyu orada yazıp bize verdi, senaryolaştırma çalışmaları devam ediyor. Filmin açılışını, onun cezaevinden çıkış görüntüsüyle yapmak istiyoruz. Gerekli izin için de bakanlıkla yazışıyoruz.”
Ruhsatsız silahtan tutuklanmıştı
Ufuk Bayraktar, geçen eylül ayında babasına ait ruhsatsız silahı taşıdığı için tutuklanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle