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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.03.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok!

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Estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok!

Esra Bilgiç, estetik yaptırdığı iddialarına cevap verdi...

Genç oyuncu Esra Bilgiç, hakkında çıkan estetik haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bilgiç, 10 yıl önceki fotoğrafını: "20 dakika önce Çanakkale ile alakalı fotoğraflara bakarken babamla çok enteresan bir haber gördük. "Halime Sultan'ın estetiksiz hali hayal kırıklığı yarattı" Soldaki fotoğraf bundan 10 sene öncesi. 17 yaşındayım. Yüzüm hiçbir şeyim daha oturmamış. Kilom da fazla. O zamanlar ince kaç modaydı ve herkes alıyordu. Ben de almışım. Makyaj nedir bilmiyorum. Saçlarım sokakta oynamaktan, deniz suyundan sararmış. Lise sınavları için hazırlandığım dönem. Sanırım Kurban Bayramı, kuzenlerimle birlikteyiz."

"HAYAL KIRIKLIĞINIZ NEDİR?"

"4 sene sonra Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birini; Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandım. 21 yaşında dünyanın en çok izlenen yapımlarından biri olan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi ile karşınıza çıktım. 4 sene, 116 bölüm emek verdim. Sonrasında 6 bölümlük bir dizi çektim. Maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi Londra'da eğitim alıyorum. Okuyorum, çalışıyorum, öğreniyorum. Ömrümün sonuna kadar da bunu devam ettireceğim. Sormak istediğim: Hayal kırıklığınız nedir? Tek hedefi iyi bir oyuncu olmak olan genç bir kadınım. Allah'ıma şükürler olsun ki estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok. Kendimi beğenmeye ve sevmeye devam ettiğim sürece de ihtiyacım olmayacağını düşünüyorum." notuyla paylaştı.

Estetiğe zerre kadar ihtiyacım yok



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