Emre Irmak kimdir ve kaç yaşında?
Emre Irmak, özel hayatıyla gündeme gelmesinin ardından kamuoyunun da araştırdığı isim olmaya başladı. Birçok sanatçının beste ve düzenlemelerini gerçekleştirdi. Bazı belgesel müziklerine de imzasını attı. Peki, Emre Irmak kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Emre Irmak 27 Mayıs 1977’de İstanbul’da doğdu. Babası da müzisyen olan Emre Irmak henüz 5 yaşındayken klasik piyano dersleri almaya başladı.
İlk solo konserini 7 yaşında Galatasaray Lisesi’nde verdi. 10 yaşında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını kazanarak klasik müzik eğitimine başladı.
İlk reklam cingıllarını 14 yaşında bir sigorta kuruluşu, 15 yaşında Radio Blue için besteleyen Emre Irmak erken yaşta başladığı müzik kariyerini konservatuar eğitimini yarıda bırakarak pop müzik alanında sürdürmeye karar verdi. Zuhal Olcay ve Kenan Doğulu ile konser çalışmaları yaptı.
İlk bestelerini ve düzenlemelerini Sezen Aksu, Ajda Pekkan Şehrazat, Mustafa Sandal, Nilüfer gibi sanatçılarla yaptı. 1996 yılında Mehmet Ali Birand ile tanışan Emre Irmak Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Cüneyt Özdemir, Serdar Akinan, Bülent Çaplı gibi duayenlerle onlarca belgesel filminin müziklerini yaptı.
2005’de kendi plak şirketini kuran Emre Irmak 10’larca ödül alan Yasemin Mori’nin albümünde prodüktör, besteci ve yapımcı olarak bulundu. 2011 yılında Jingle jackson adlı kendi reklam müzikleri şirketini kurdu.Türkiye’nin önde gelen firmaları için reklam müzikleri üretmeye başladı. Emre Irmak bir kısa film ile Venedik Altın Aslan ödülü kazandı.
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