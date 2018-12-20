Emel Müftüoğlu'ndan çok konuşulacak 'papağan' açıklaması
Masterchef yarışmacısı Murat Özdemir'in papağana yaptığı işkence ortalığı ayağa kaldırırken, Emel Müftüoğlu'ndan çok konuşulacak bir açıklama geldi.
Katıldığı bir davette 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Emel Müftüoğlu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
"Çocukluğumdan beri inanılmaz hayvan sevgisiyle büyümüş, meraklı bir çocuktum... Bütün hayvanlara karşı ama... Karıncasına da, yılanına da, örümceğine de.... Böyle çok sevgi dolu... Böyle bir genetikle doğmuşum. Papağanlar benim uzmanlık alanımdır. Papağanın boğazını sıkmaya gerek yok, papağan zaten öyle bağırır. O öyle bağırınca o da korkmuş onun karşılığında... Boğazını falan çok fazla sıkmıyor. Gördüm, inceledim o hareketi. Fakat sağlıklı bir arkadaşımız değil tabii, Allah şifasını versin."
Emel Müftüoğlu, muhabirlerin 'veteriner inceleme yaptı, papağanın ayağı kırılmış' hatırlatması üzerine ise 'şaka yapıyorsunuz! Allah korusun' dedi.
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