Elimde delil var
İbrahim Kutluay’la boşanma davası 2 yıldır süren Demet Şener, önceki gün Bebek’teki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.
Şener, Yargıtay’a taşıdığı davayla ilgili soru üzerine Kutluay hakkında ağır ithamlarda bulundu: “Mahkemeden çıkan ilk kararı beğenmedik çünkü o kararda zina suçunu kabul edilmemişti. Tabii ki bu bir zinadır, elimde her türlü delil var.” Ünlü manken, Kutluay ile sevgilisi olduğu iddia edilen Edvina Sponza’nın yeni görüntülerinin ortaya çıkması üzerine magazin çevrelerinde yayılan “Demet Şener dedektif tuttu” dedikodusuna da yanıt verdi: “Tabii ki hayır. Zaten birini bizzat kendim çektim. Dedektife gerek yok.”
İbrahim Kutluay, Bebek Lucca’da karşılaştığı habercilerin Şener’in açıklamalarıyla ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı.
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