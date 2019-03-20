Ecem Karaağaç kimdir?
Gündemdeki haberler ardından Ecem Karaağaç’ın hayatına ilişkin bilgiler yeniden gündeme geldi. İlk olarak Göz6 yarışmasıyla adını duyuran Ecem Karaağaç, Survivor 2018 sezonunun yarışmacılarından biriydi. İşte, Ecem Karaağaç’ın hayatına ilişkin bilgiler
Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Futbol, fitness ve boks gibi farklı spor dallarıyla ilgili olan Ecem Karaağaç, aktif olan 6 yaşından beri spor yapıyor. 7 yıl profesyonel olarak basketbol oynadı. Öncesinde 3 yıl profesyonel yüzücülük yaptı. Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kadın yarışmacıdan biriydi. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırmıştı.
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