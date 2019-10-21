Defne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDefne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş
GeriMagazin Defne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Magazin Konseyi'nde bu hafta...
21.10.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Defne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Defne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş

Taraflardan resmi bir açıklama gelmese de Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilişkisinin bittiği söyleniyor. “Karakomik Filmler”in galasına gitmeyen Samyeli, daha sonra kendisini görüntüleyen muhabirlere “Bir açıklamam yok, boşuna beklemeyin” dedi. Yılmaz da “Ayrıldınız mı?” sorusuna sinirlendi. Konsey, 1.5 yıllık ilişkinin bittiği iddiasını tartıştı.

Onur Baştürk: Bitmemiştir bence. Her ilişkide olduğu gibi geçici tatsızlıklar yaşıyorlardır. Belki bu seferki tatsızlık uzun sürdü, bilemem. Bir araya geleceklerini düşünüyorum.

Cengiz Semercioğlu: Cem Yılmaz’ı hiçbir ilişkisinde bu kadar ortada görmemiştik. Muhabirlere şarkılar söylüyor, sosyal medyada aşk fotoğrafları bile paylaşıyordu.

Defne’nin galaya gitmemesi bu ilişkinin bittiğini gösteriyor. Hatta 1 aya yakın zaman olmuş Defne, Cem’in evinden taşınalı.

Bu ilişkiyi bitiren tek şey, Defne’nin dominant yanı ve kıskançlığı olabilir. Cem ilişkide bu kadar presi kaldıramaz...

Ömür Gedik: Cem Yılmaz’ı biraz tanıyorsam, “Karakomik Filmler”in vizyona girdiği şu dönemde konuşmak istediği en son şey ilişkisidir. O nedenle bu konuda bir açıklama yapmaz.

Ayrıca Cem Yılmaz’la ilgili olarak bu hafta ben de sadece sinemamıza değer katan kaliteli ve kıymetli filmlerini konuşmayı tercih ederim.

Defne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş

Cengiz Semercioğlu - Ömür Gedik - Onur Baştürk

Yabancı bir dizide oynaması yakındır

Can Yaman, Roma ve Cannes’dan sonra İspanya’da da büyük ilgi gördü. Katıldığı TV programının sunucuları, çığlıklar atarak karşıladı oyuncuyu. Can Yaman’ın Avrupa’daki popülaritesine artık kesin olarak inanıyor muyuz?

Defne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş

Ömür Gedik: Ben zaten geçen sefer de İtalya’da otelinin önünde gördüğü ilginin düzmece olamayacağını yazmıştım.

Diğer ülkelerdeki benzer durumlar da artık bu popülaritenin tartışılmasının yersiz olduğunu gösterdi sanırım.

Cengiz Semercioğlu: Amerika’dan yazan bir izleyicim bile anlattı bunu. Havalimanında çalıştığını, Türk olduğunu öğrenince orada bile Can Yaman’ı sorduklarını söyledi. Ama ocak ayında asker oluyor Can, saç sakal kazınınca karizması da gider mi bilmiyorum...

Onur Baştürk: İlk kez bir Türk oyuncu böyle şeyler yapıyor. Fırsatı değerlendiriyor ve yan gelip yatmıyor. Popülarite derecelendirmesi yapamam ama çalışkan ve stratejik ilerleyen bir star görüyorum ben. Bir yabancı film ya da dizide oynaması yakındır Can Yaman’ın.

Magazin basını bir kez daha haklı çıktı

Hazer Amani ilk kez Sıla’yla fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, altına da “Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim” yazdı. Magazin basını bir kez daha haklı çıktı...

Defne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş

Onur Baştürk: Yan yana fotoğraf konunca mı resmiyet kazanıyor? Daha evvel resmiyet kazanmıştı zaten. Açıklama yapmıştı iki taraf da.

Ama evet magazin basını öngörülerinde haklı çıktı. Daha arabadaki ilk fotoğraflarından olay belliydi, ortaya çıkarılmıştı ilk kıvılcım.

Cengiz Semercioğlu: Neden bu kadar kaçtılar, neden bu kadar saklandılar, neden bu kadar yalana başvurdular, anlamak zor...

Sıla’nın arabanın içinde Hazer’in kucağında yatarken görüntülendiği geceden beri bu ilişkinin olduğunu söylüyor magazin basını.

Sonunda itiraf ettiler, bu fotoğrafla da resmiyet kazandı ilişki. Yazdığı satırlardan da anlaşılıyor ki, ‘aşçıyı’ bile şair yaptı Sıla...

Ömür Gedik: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyen magazin basını bir kez daha haklı çıktı. Bu ilişkiye ne diyebiliriz ki, mutluluklar tabii.

Kim haklı?

Demet Akalın ve Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, hediye Rolex yüzünden birbirine girdi. Demet Akalın, hediye ettiği Rolex’i satmak isteyen çifte küstü. Hediye satılır mı? Bu tartışmada sizce kim haklı?

Defne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş

Cengiz Semercioğlu: Hediye verilip parası alınmaz, ayıptır. Ha beğenmeyebilirsin, o zaman götürüp istersen üste para da verip başka bir ürünle değiştirirsin. Ama hediyeyi satıp parasını almaya çalışmak nedir? Berkay’ın Rolex parasına ihtiyacı mı var? Mahkemede aylık 200 bin lira geliri olduğunu açıklamıştı. Bu siteminde Demet haklı o yüzden.

Onur Baştürk: Bence de Demet Akalın haklı bozulmakta. Mesela hediye edilen şey elbise olsa gider değiştirirsin, yerine kendine yakışan başka bir şey alabilirsin, bu doğal. Ama pahalı bir saat bu. Berkay tarafının yaptığı pek olmamış gibi geldi bana.

Ömür Gedik: Hediyenin manevi değeri yüksekse saklanır tabii, satılmaz. Ama Rolex gibi maddi değeri yüksek olan bir hediye değiştirilebilir de, satılıp yerine başka bir şey de alınabilir. Bu yüzden arkadaşlık bozmaya değmez gibi geliyor bana.

Dürümü onlar yedi fırçayı basın!

Kerem Bürsin “soğanlı-sarımsaklı” açıklamasıyla “Yaşamayanlar”daki rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya’yı kızdırdı mı? Nilperi de Kerem de basını kınadılar ama burada suçlu basın mı, yoksa Kerem mi?

Defne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş

Ömür Gedik: Bu soğan-sarımsak muhabbetinin izlediğim her öpüşme sahnesinde aklıma gelmesinden korkuyorum. Basını suçlamasının bir manası yok, keşke bu konuyu hiç konuşmasaydı Kerem.

Onur Baştürk: Ne kadar sıkıcılar. Niye kınamışlar ki? Yani tabii ki orada Kerem rol arkadaşına takılmış. Ama işte yazılı hale gelince takılma gibi durmuyor, bu kadar basit. Kınanacak bir şey yok gençler. Abartmayın...

Cengiz Semercioğlu: Dürümü onlar yedi, fırçayı basın! Bu meselede basının kınanacak nesi var, anlamış değilim. Kerem konuşmuş, medya da bunu alıp manşet yapmış. Sen malzemeyi verirsen, medya da bunu kullanır. Ama ikilinin iyi arkadaş oldukları, bunun “kanka muhabbetinden” kaynaklandığı belli.

 
   

Selma Çilek Çiftçi ile Moda Tasarım ve Teknoloji | Galaxy Note10 ve S PenModacı Selma Çilek Çiftçi’nin, Samsung Galaxy Note10 ile tasarladığı 2019-20 Sonbahar/Kış koleksiyonunu incelemek için showroom’unu ziyaret ettik. Çok sık seyahat eden Selma Çilek, özellikle Galaxy Note10’un S Pen’i ile yolculuklarda bile kolayca tasarım yapabilmenin rahatlığını yaşıyor. S Pen’in kolay not alma, çizim yapabilme imkanı, çıkardığı gerçekçi kalem sesi, milyonlarca renk seçeneği, yeniden düzenleme seçenekleri ile koleksiyonunun bir parçasını kolayca tasarlayan Selma Çilek, Sonbahar/Kış koleksiyonunda Bale temasında esinlenmiş. İkonik, bale temalı parçayı ilk kez giyen Hande Soral’ı, Ahmet Erdem Samsung Galaxy Note10 ile fotoğraflıyor. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Düğüne yıldız yağdı!
Saadet Işıl Aksoy'dan hamile pozu!
Defne, Cem’in evinden taşınalı 1 ay olmuş
Bu kez keyifler yerinde