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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür Altuncu / İstanbul - İHA-DHA
06.05.2018 - 22:44, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan’ın nikah törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan’ın nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan, Alişan ve Buse Varol’un bu akşam gerçekleştirilen nikah törenine eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yaptı. Dünya evine giren Alişan, böylece 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü geç de olsa tutmuş oldu. Nikahta konuşan Erdoğan, "Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar" dedi.

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  • İşte ilk fotoğraflar Alişan müstakbel eşi Buse Varolu baba evinden böyle aldı
  • İşte ilk fotoğraflar Alişan müstakbel eşi Buse Varolu baba evinden böyle aldı
  • İşte ilk fotoğraflar Alişan müstakbel eşi Buse Varolu baba evinden böyle aldı
  • İşte ilk fotoğraflar Alişan müstakbel eşi Buse Varolu baba evinden böyle aldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ünlü sanatçı Alişan ve oyuncu Buse Varol özel bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Alişan ve Varol’un akşam saatlerinde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Ünlü akınının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak ‘Evet’ demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan’ın nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü çifte iyi dileklerini sunduktan sonra evlilik cüzdanını Buse Varol’a verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan’ın nikah törenine katıldı

“BİZİ YILLARCA DOĞUM KONTROLÜYLE ALDATTILAR”

Alişan ve Buse Varol çiftine çocuk sahibi olmalarını öğütleyen Erdoğan, “Benim hep bir nasihatim var. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah Kerim. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar “ diye konuştu. Erdoğan’ın bu sözleri salondan alkış aldı. Erdoğan evlilik cüzdanını Buse Varol’a verdi.

Nikah törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan’ın nikah törenine katıldı

ERDOĞAN'A SÖZ VERMİŞTİ

Şarkıcı Alişan, 2016 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6 ay içinde evleneceğine yönelik söz vermişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan’ın nikah törenine katıldı

Alişan, konuyla ilgili Instagram hesabından "Söz verdim Cumhubaşkanımıza, söz ağızdan çıktı" yorumunu yapmıştı.

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İşte ilk fotoğraflar Alişan müstakbel eşi Buse Varolu baba evinden böyle aldı
İşte ilk fotoğraflar! Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u baba evinden böyle aldı
 

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