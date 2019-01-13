Çocuklar için sahnede
ŞEVVAL Sam, 1973 yılında Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı çocukları için düzenlenen etkinlik kapsamında sahneye çıktı.
Önceki akşam Marriott Otel’de gerçekleşen konserde şarkıcı, özel repertuvarla konuklarına müzik şöleni yaşattı. Nesin Vakfı çocuklarının kendisi için yaptığı seramik tablonun hediye edilmesi üzerine duygusal anlar yaşayan Sam, vakıf gönüllülerine de teşekkür etti: “Sevgi koşulsuz ve karşılık beklemeden verildiğinde gerçek sevgidir. Sizler hiç karşılık beklemeden, koşulsuz sevdiğiniz için bu çocuklara emek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.”
Şevval Sam her yöreden söylediği şarkılarla konuklarını coşturdu.
Bir ara sahneden inip seyircilerin arasında dolaşan Şevval Sam, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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