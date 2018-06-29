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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.06.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Kraliyet ailesine şok: Cinsel sırları ortaya döküldü

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Kraliyet ailesine şok: Cinsel sırları ortaya döküldü

İngiliz kraliyet ailesine şok! Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip'in cinsel hayatına ilişkin iddiaların yer aldığı kitap büyük gürültü kopardı. 

 Herkesin "şöhret meraklısı" olarak tanıdığı Lady Colin Campbell'ın kaleme aldığı kitapta Kraliçe ve eşiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Kitabın yazarı Campbell, Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in geçmişte kendisiyle bile flört ettiğini ileri sürdü.

Kraliyet ailesine şok: Cinsel sırları ortaya döküldü

The Queen's Marriage (Kraliçenin Evliliği) adlı 320 sayfalık kitabında Lady Campbell, Kraliçe ve Prens'in kızı Prenses Margaret'i kaynak göstererek "Prens Philip Kraliçe'ye sadakatsizdi. Bu da kraliyet ailesi için her zaman bir üzüntü kaynağı oldu" iddiasında bulundu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cinsel iştahından da kitabında söz eden Lady Colin Campbell, yazdıkları yüzünden eleştiri yağmuruna da tutuldu.

Colin Campbell'ın aslında iddia ettiği gibi kraliyet ailesine yakın olmadığını ileri sürenler "Yazdıkları, tatsız ve gereksiz" yorumunda bulundu.

Kraliyet ailesine şok: Cinsel sırları ortaya döküldü

Bir dönem kraliyet ailesi için kahya olarak çalışan Paul Burrell ise "Herkes böyle iddialarda bulunabilir. Eğer oradaysanız olup bitenlerin tanığı olabilirsiniz. Oysa Lady Campbell, kraliyet ailesine yakın olan kişilerden biri değildi. Lady Campbell, aslında tanıdık olmadığı insanlar hakkında yazıyor" diye konuştu.

Kraliyet ailesine şok: Cinsel sırları ortaya döküldü

Geçtiğimiz ay 92 yaşına giren Kraliçe 2. Elizabeth ile 97 yaşındaki Philip Mountbatten 1947 yılından bu yana evli.

Kraliyet ailesine şok: Cinsel sırları ortaya döküldü

Kitabı kaleme alan Lady Colin Campbell, eleştiri yağmuruna tutuldu. 

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