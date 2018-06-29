Kraliyet ailesine şok: Cinsel sırları ortaya döküldü
İngiliz kraliyet ailesine şok! Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip'in cinsel hayatına ilişkin iddiaların yer aldığı kitap büyük gürültü kopardı.
Herkesin "şöhret meraklısı" olarak tanıdığı Lady Colin Campbell'ın kaleme aldığı kitapta Kraliçe ve eşiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Kitabın yazarı Campbell, Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in geçmişte kendisiyle bile flört ettiğini ileri sürdü.
The Queen's Marriage (Kraliçenin Evliliği) adlı 320 sayfalık kitabında Lady Campbell, Kraliçe ve Prens'in kızı Prenses Margaret'i kaynak göstererek "Prens Philip Kraliçe'ye sadakatsizdi. Bu da kraliyet ailesi için her zaman bir üzüntü kaynağı oldu" iddiasında bulundu.
Kraliçe 2. Elizabeth'in cinsel iştahından da kitabında söz eden Lady Colin Campbell, yazdıkları yüzünden eleştiri yağmuruna da tutuldu.
Colin Campbell'ın aslında iddia ettiği gibi kraliyet ailesine yakın olmadığını ileri sürenler "Yazdıkları, tatsız ve gereksiz" yorumunda bulundu.
Bir dönem kraliyet ailesi için kahya olarak çalışan Paul Burrell ise "Herkes böyle iddialarda bulunabilir. Eğer oradaysanız olup bitenlerin tanığı olabilirsiniz. Oysa Lady Campbell, kraliyet ailesine yakın olan kişilerden biri değildi. Lady Campbell, aslında tanıdık olmadığı insanlar hakkında yazıyor" diye konuştu.
Geçtiğimiz ay 92 yaşına giren Kraliçe 2. Elizabeth ile 97 yaşındaki Philip Mountbatten 1947 yılından bu yana evli.
Kitabı kaleme alan Lady Colin Campbell, eleştiri yağmuruna tutuldu.
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