Cem’in filmleri çok kaliteli
Özkan Uğur önceki gün Nişantaşı’ndaki bir poliklinik çıkışı objektife yansıdı.
Grip olduğunu ve kontrole geldiğini belirten şarkıcı, “Grup olarak grip olduk. doğrusunu söylemek gerekirse bana da Fuat’tan (Güner) geçti” dedi. Kendisinin de rol aldığı Cem Yılmaz’ın “Kara Komik Filmler” serisinin ilkinin 18 Ekim’de vizyona gireceğini belirten Uğur, “Cem çok farklı ve güzel işler yapıyor. Gişe yine her zamanki gibi devam edecektir. Cem’in filmleri çok kaliteli oluyor, insanların da böyle değişik filmlere ihtiyacı var” diye konuştu.
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