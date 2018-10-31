Cem Özer'in kızı Cemre Özer güzel haberi verdi
19 gün önce film çekimleri sırasında sette kaza geçiren ünlü oyuncu Cem Özer’in durumu iyiye gidiyor.
Ünlü sunucu ve oyuncu Cem Özer 11 gün önce Afyonkarahisar’daki film çekimleri sırasında sette kaza geçirip ayağını kırmıştı. Tedavi için İstanbul’a getirilen Özer’in sağlık durumu kötüleşmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre Özer’in durumu iyiye gidiyor.
Ünlü sanatçının kızı Cemre Özer “Babam dün odaya çıktı, yoğun bakımdan yeni çıktığı için tedavisi biraz daha sürecek” dedi.
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