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Haber Giriş: 22.01.2020 - 11:55,Son Güncelleme:/

Cansu Tosun ve eşi Erkan Kolçak Köstendil bebeklerine 'Marsel' adını verecek

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Cansu Tosun ve eşi Erkan Kolçak Köstendil bebeklerine 'Marsel' adını verecek

Şu sıralar 'Çukur' dizisinde 'Vartolu Sadettin' karakteriyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve meslektaşı Cansu Tosun 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.Cansu Tosun 4.5 aylık hamile. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in bebeklerinin adına karar verdi. Farklı bir isim tercih eden çift çocuklarına “Marsel” adını koyacak. Marsel ismi, “şanslı, güçlü, güneş ışığı” anlamına geliyor. 

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