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Haber Giriş: 22.01.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

Marsel ne demek? Marsel isminin anlamı nedir?

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Marsel ne demek? Marsel isminin anlamı nedir?

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine Marsel ismini koyacakları ortaya çıktı. Farklı bir isim tercih eden çiftin haberleri ardından Marsel isminin anlamı bebek bekleyen ebeveynler tarafından da merak konusu oldu. Peki, Marsel ne demek? Marsel isminin anlamı nedir?

Ünlü isimlerin çocuklarına koydukları isimlerin anlamları sık sık merak konusu oluyor. Bu nedenle son günlerde en çok araştırılan isimlerden biri de "Marsel" oldu.

Oyuncu çift Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in bebekleri için seçtiği Marsel ismi, “şanslı, güçlü, güneş ışığı” anlamına geliyor. Marsel aynı zamanda Özbek asıllı Türk millî tenisçinin adı. 

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