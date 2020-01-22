Marsel ne demek? Marsel isminin anlamı nedir?

Ünlü isimlerin çocuklarına koydukları isimlerin anlamları sık sık merak konusu oluyor. Bu nedenle son günlerde en çok araştırılan isimlerden biri de "Marsel" oldu.



Oyuncu çift Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil’in bebekleri için seçtiği Marsel ismi, “şanslı, güçlü, güneş ışığı” anlamına geliyor. Marsel aynı zamanda Özbek asıllı Türk millî tenisçinin adı.