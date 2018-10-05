'Bu çiviler benden çıktı'
Nuri Sesigüzel, bel fıtığı nedeniyle dördüncü kez ameliyat masasına yattı.
Başarısız geçen ilk üç ameliyat nedeniyle öfkeli olan türkücü, son ameliyatında belinden çıkarılan çivileri gösterip şöyle dedi:
“Beni deneme tahtası yaptılar, alın size belimden çıkan çiviler. Ameliyatlar beni hem masrafa soktu hem de ayağa kalkamaz hale getirdi. Toplamda 170 bin lira aldılar, sağlığım da elden gidiyordu. Gücüm olsa bana taktıkları vidaları onlara geri takardım.”
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