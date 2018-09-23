Böyle garip neden olamaz!

Ömür Gedik: Taraflar bu polemikten hayli sıkıldı bence. Bence kendileri de daha fazla açıklama yapıp uzatmasınlar. Ayrıldılar, bitti gitti işte.

Onur Baştürk:

Belki Murat yeterince Hande’nin yanında yer aldığına inanıyordur, yeterince destek olduğuna. Hande’ye ise bu destek yeterli gelmemiş olabilir. Algı farklılığı yani. Çünkü hassas ve ağır bir dönem, dolayısıyla duyguların terazisinde çeken yük aynı değil.

Cengiz Semercioğlu:

Ben annemle ilgileneceğim o yüzden sevgilimi terk ediyorum diye bir gariplik olamaz. Demek ki Murat Dalkılıç bu süreçte manevi olarak Hande’nin yanında olamadı. İlla yabancı kadınlarla alem yapmasına gerek yok, arkadaşlarıyla halı sahada maç oynasa bile yeter. Bu zor gününde sevgilinin yanında olacaksın... Olmadığına göre ortada aşk yok, bir proje var demektir...

Hande için de aynısı geçerli ortada aşk olsa bu kadar kolay bırakılır mı?





Tam bir dipsiz kuyu hali

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman’a saydırdığı tweet’leri ve ardından ağlama videosuyla gündeme geldi. Karaduman ise onun bu hallerine “çen bana tiyip mi yapıyorsun” diyerek karşılık verdi! İkilinin yeni şarkılarının tanıtımı için reklam yaptığı da söylendi. Sizce Aleyna Tilki ne yapmaya çalışıyor?



Onur Baştürk:

Gerçekten Aleyna’nın ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. O yaşlarda bu tür gelgitler normal aslında. Hele bütün ilgi üzerindeyse. Ama iddia edildiği gibi bir yandan da çok planlı duruyor bu kavga. Yetmezmiş gibi bir de ağızlarına geleni söyleyip sonra da annelerini alıp yemeğe çıktılar. Bayağı dipsiz kuyu bir hal yani!

Ömür Gedik:

Reklamın iyisi kötüsü, ağlayanı güleni olmaz. Aleyna gerçekten bozulup ağlamış olabilir ama bunu kameraya çekip paylaşıyorsa reklam olarak algılanır tabii. Aleyna nasıl gündemde kalacağını zaman içinde çok iyi öğrendi. Masum demeyelim ama zeki olduğu kesin.

Cengiz Semercioğlu:

Aleyna’nın yaşının çok ötesinde olduğu aşikâr. 18 değil 28 sanki...

Ama bu tür olaylar onun hâlâ küçük olduğunu gösteriyor bize; duygusal kırılmalar yaşıyor, yeni aldığı arabasıyla kaza yapıyor, ağlıyor, dağıtıyor... Tam 18 yani... Aleyna’nın aklı iyi çalışıyor ama bu tür işlerden PR yapacak kadar olgunlaşmadı daha...

Hande hala çok bozuk!



Hande Yener ve Sinan Akçıl, Akmerkez’de bir restoranda karşılaştı. Ama birbirlerine selam vermediler. Hande bir süre sonra mekandan kalkıp gitti. Sinan bu duruma “Klasik Hande” diye yorum yaptı. Sizce onca sene çalışmış hatta ilişki yaşamış iki insanın böyle davranması

normal mi?

Cengiz Semercioğlu:

Sinan Akçıl 2010’da Hande Yener’i, o dönem dansçılık yapan Nihal Öztürk’le aldattı.

Ne yapsaydı Hande, hiçbir şey olmamış gibi boynuna mı atlasaydı Sinan’ın. Tabii aradan geçmiş 8-9 yıl...

Kızgınlıklar, kırgınlıklar bitmez mi, bitebilir... Ama ihanetin zamanı yoktur, özellikle kadınlarda... “Klasik Hande” diyerek Sinan hâlâ sorunun Hande’de olduğunu sanıyor...

Ömür Gedik:

Normal değil belki ama Sinan da durumu “klasik Hande” diye özetlemiş işte. Demek ki Hande hâlâ çok bozuk. Sinan da bunun farkında. Zaten selam verseler, oturup iki laf etseler, bu sefer de başka dedikodu çıkacaktı. Belki de ondan kaçmıştır Hande.

Onur Baştürk:

İki yetişkin insanın, ister iş ister özel hayat birlikteliği olsun, artık bir sebepten görüşmeseler bile aynı mekanda karşılaşınca bir selamı bile çok görmelerini anlayamıyorum. Ne var ki bunda? Onu görmezden gelmek, o geldi diye mekanı terk etmek çocukça.

Oraya gitmeyeceksin de

nereye gideceksin



Fizy’nin ödül törenine asistanlarını gönderen Edis ve Mabel Matiz’i Mazhar Alanson sert eleştirdi: Şımarıklık! Alanson haklı mı yoksa iki genç şarkıcının bir mazereti mi vardı ...

Ömür Gedik:

Mabel Matiz’i bilmiyorum ama Edis’in o gece konseri olduğunu öğrendim.

Keşke çekip törene yolladığı videoda “Konserim var bu yüzden aranızda değilim” deseydi.

Tarkan yurtdışında diye gelemedi. Sezen Aksu’nun babası rahatsızmış, geçmiş olsun diyorum. Mabel neden gelmedi bilemiyoruz.

Durum böyle olunca Mazhar Alanson da lafı gediğine koydu. Güzel bir ödül töreniydi Fizy Müzik Ödülleri için. Şimdi polemiği de oldu işte, daha ne olsun...

Cengiz Semercioğlu:

Edis’in o gece konseri varmış, Mabel neden gelmedi bilmiyorum. İki popçunun çok geçerli nedenleri de olsa Mazhar siteminde haklı... Çünkü bizde ödül almaya gitmek angarya gibi görülüyor.

Doğrudan senin sektörünle ilgili ve sektörün en önemli oyuncularından Fizy... Ona gitmeyeceksin de neye gideceksin?

Onur Baştürk:

Eğer sahnede iki sanatçının yerine ödül almak çıkan kişiler gerekli açıklamayı yapmadıysa Alanson haklı.

Ama hem Mabel’i hem de Edis’i tanıyan biri olarak ben kefilim:İkisi de hiç şımarık değil. Aksine hayli olgunlar. Mutlaka sağlam bir katılmama gerekçeleri vardır.

Eski Berrak’ı

istiyoruz

Berrak Tüzünataç bir fotoğraf paylaştı, “Anoreksiya mı oldun?” yorumlarıyla karşılaştı. Gerçekten de Berrak çok mu zayıf yoksa sadece forma mı girmiş?



Onur Baştürk: Zayıflamış ama anoreksik değil Berrak. Sıkı bir şekilde yoga yapıyor, onun da etkisi var.

Ayrıca fotoğrafta öyle çok sıska çıkmış. Geçtiğimiz günlerde canlı halini gördüm, normal Berrak’tı yani...

Cengiz Semercioğlu:

Pilatesti, yogaydı derken bir deri kemiğe döndü Berrak. Çok zayıfladı. Geçen hafta Ivana Sert’i konuşmuştuk kas yapacağım diye vücudunun görüntüsünü bozmuştu. Berrak da spor yapacağım diye gereksiz yere zayıfladı. Tamam spor yapın ama bunu saplantı haline dönüştürmeyin ey ünlüler... Eski Berrak’ı istiyoruz biz...

Ömür Gedik:

Evet Berrak çok zayıflamış ama biraz da saç şeklinden kaynaklanan bir değişim söz konusu sanki. Zayıflama kafasına girilince ipin ucu kaçabiliyor böyle. Nasıl ki kilo almaya başlayınca kendini durduramıyor insan. Zayıflarken de aynısı olabiliyor. Berrak dozu kaçırma noktasına gelmiş. Yesin biraz artık.

Cem’siz tadı yok

Contemporary İstanbul’un açılışında her sene Cem Yılmaz ve Kenan Doğulu’yu görürdük. Hatta Nurgül Yeşilçay’ı da. Ama bu sene ünlüler fuara gelmedi. Eser alacak paraları mı kalmamıştı yoksa işleri güçleri mi vardı?





Ömür Gedik:

Neden katılmadılar bilmiyorum ama böylelikle sadece Instagram’a fotoğraf koymak ve selfie çekmek için oraya gitmiş olan bir kısım kalabalıkla karşılaşmamış oldular.

İnsan bir günde bin selfie çeker mi arkadaşlar! Paylaşım üstüne paylaşım yapar mı! Instagram Contemporary paylaşımlarından geçilmiyor.

Bırakın şu telefonları elinizden, etrafınıza yayın yapmaktan vazgeçin, sanata bakın, gözlemleyin izleyin, keyfini çıkarın.

Cengiz Semercioğlu:

Cem Yılmaz’sız Contemporary’nin de tadı olmuyor be... Oraya Defne’yle gelecekti, eserleri inceleyecekti, bir sürü haber çıkardı. Ama Kara Komik Filmler’i çekmeye devam ediyor Cem Yılmaz...

Bu yüzden gelememiştir. Ünlüler Contemporary’ye geldiler diye illa eser alacaklar diye bir şey yok. Kenan ve Beren de işleri nedeniyle gelememiştir...

Onur Baştürk:

Bence hem işleri güçleri vardı, (Cem Yılmaz’ın filmi Nurgül Yeşilçay’ın dizi çekimleri) hem de herkes bütçesine dikkat etmek istiyor. Sonuçta fuardaki çoğu eser hâlâ euro ve dolar üzerindendi.

Aileden büyükler devreye girmeli

Hadise’nin kardeşleriyle arasındaki kavga giderek sertleşmeye başladı. Abla kardeş intikam kılıçlarını çekti. Sizce bu kardeş kavgası nasıl son bulur?





Cengiz Semercioğlu:

Hadise’yi eleştirdiğimiz zaman bize kızıyordu işte sonunda gerçekleri kendi de gördü... Eleştirdiğimiz konuların çoğunun altında Hadise’nin iyi yönetilememesi yatıyordu.

Davalar, çalışanlara bile para takmalar kimin eseriydi? Kardeşlerinin...

Keşke zamanında bize kızacağına önlem alsaydı...

Onur Baştürk:

Bu kavgada bence ileride daha da ilginç anlar göreceğiz. Çünkü bütün taraflar hırslı. Ve belli ki, birbirlerinin canını fena acıtmışlar. Sonu “kanlı” olacak gibi.

Ömür Gedik:

Erkek kardeşler bu kadar atışmıyor da işin içinde kadın kavgası olunca bu hale geliniyor işte. Bir an önce aileden bir büyük devreye girmeli.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR