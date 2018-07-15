Bordrolu işi neden bıraktın!

◊ Öncelikle sizi biraz daha yakından tanıyalım...

- Mühendislik okudum ama müzik hayatımda hep vardı. Ailem de bu konuda beni çok destekliyordu. Piyano dersleri aldım. Ortaokulda gitara başladım. Rol modellerim daha çok gitar çalıp söyleyen şarkıcılardı. Sonrasında şan dersleri aldım. Bir şekilde Amerikalı besteci Frank Wildhorn ve aranjör Kim Scharnberg ile yolum kesişti. Beni New York’a davet ettiler ve onlarla bir projeye başladık. Daha sonra Frank bana şarkılar hediye etti. Yakında çıkacak yeni albüme onları da koyacağız. Ben bu arada orkestra solistliği ve sahne çalışmaları yapmaya başladım. Sabri Tuluğ Tırpan ve Burçin Büke ile çalıştım.

◊ Nerede mühendislik yapıyordunuz?

- 12 yıl Tüpraş’ta çalıştım. Ama artık mesleğimi yapmıyorum. Mühendislik arka planda kaldı. Şu an müzikle ilgili birçok hedefim var.

◊ Müzik ve mesleğinizi birlikte yürütmek yorucu muydu?

- Tabii. Bütün enerjim bitiyordu... Bu nedenle odağımı artık müziğe kaydırmam gerektiğini anladım ve mühendisliği bıraktım.





PİŞMAN DEĞİLİM

◊ Çevrenizdekilerden “Ne güzel mesleği vardı, neden müziğe geçtin” gibi tepkiler aldınız mı?

- Evet, “Ne güzel bordrolu, maaşlı işin vardı. Bıraktın. Ne derdin vardı?” diyenler oldu. “Emekliliğin garantiydi” diyenler de vardı... Ben bu arada hikayemi anlatırken, hani “sakın evde denemeyin bunu” derler ya, aynı hesap tavsiye etmiyorum. Sonra yarın öbür gün biz de işi bıraktık, bizim şarkımız olmadı diye benim kapıma gelip dayanmayın. Bunun sorumluluğunu almam. (Gülüyor) Bu benim kendi bireysel kararımdı. Çok şükür, bir pişmanlığım, büyük bir hayal kırıklığım yok. Ben sahne üstünde olmayı, şarkı söylemeyi seviyorum.

◊ Peki bu kadar tepkiye rağmen nasıl bu kadar cesur olabildiniz?

- Müzikte biriktirdiklerime güvendim. Bir sabah uyanıp “ben bugün tahta boyamaya başlayacağım” diye olmadı. Müzik hayatımda hep vardı. Artık son dönemde iki karpuzum vardı kolumun altında. Müzik ağır gelmeye başladı. Birini bıraktım.

◊ O zaman müzik konuşmaya devam edelim. İlk single’ınız “Ne Yapayım”ın çıkış öyküsünü anlatır mısınız?

- Şarkıyı ben yazdım. Aslında çıkış yapmak için ilk düşündüğüm şarkı değildi. Ancak single hazırlıkların bitmesi klip filan derken mayıs sonunu işaret ediyordu. Ben de yaza uygun şarkılarım arasında “Ne Yapayım”ı seçtim.

YENİ ALBÜM

EKİM AYINDA

◊ Bu arada yeni albüm çalışmalarına da başladınız, değil mi?

- Evet. Albümdeki sekiz şarkının söz ve müziği bana ait. Bahsettiğim ABD’li besteci Frank Wildhorn’ın bir şarkısı var. Sözlerini Zeynep Talu yazdı. Bir de Yüksek Sadakat’in üyesi Kutlu Özmakinacı’dan şarkı almak istiyorum. Dolu bir albüm olacak. Albümü ekim ayına yetiştirmek istiyoruz.

◊ Müzik sektöründe pasta payının daha azaldığı bu dönemde albüm çıkarmaya korkuyor musunuz?

- Korkmaz mıyım? Tabii ki korkuyorum. Bir de yaptığım işten dolayı hep rakamlar, fizibiliteler, çıkarımlar yapmışken şimdi bunu bu kadar hesaplayamamak beni korkutuyor. Ama beni cesaretlendiren ve ayakta tutan bu işte manevi kısmı. Sevdiğim bir işi yapmak, sevdiğim bir alanda bir şeyler üretmek istiyorum.

◊ Eleştirilere açık mısınız?

- Eleştiriye açığıyım ama polemiklere giremem. Beceremem diye düşünüyorum. Ben kendiyle derdi olan bir insanım.

Sosyal medya kontrolü

◊ Sahne çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bu yaz konserleriniz olacak mı?

- Aktif devam eden sahnelerim var. Moda Deniz Kulübü’nde kendi orkestramla sahneye çıkıyorum. Görüştüğümüz birkaç yer de var. Orkestramla birlikte farklı şov hazırlıyoruz. Bu şovu yeni sezonda farklı yerlerde izleyiciyle buluşturmak istiyoruz.

◊ Sosyal medyayla aranız nasıl?

- Tavsiye edilmesi üzerine kullanmaya çalışıyorum ama kurumsal hayatın getirdiği bir şey herhalde, çok kontrollüyüm. Bir şey paylaşırken altına yazacağım, üstüne ekleyeceğim, insanlar ne düşünürse çok takılıyordum. Şimdi o konuda kendimi biraz rahatlatmaya başladım. Sosyal medyada daha aktifim artık.

MÜZiK BENiM HAYATIM

◊ Müzik sizin için ne anlam ifade ediyor?

- Müzik benim hayatım. Ben yürürken de bir şeyler mırıldanıyorum, kafamda sürekli bir sound track’im var, hayatla ilgili dönen şarkılarım var... Bir an önce yeni albümüm çıksın, yenileri için stüdyoya girelim istiyorum.

◊ Besteci yönünüze güveniyor musunuz?

- Besteci yönüme çok uzun süre güvenmedim. Bu şarkıları bir anda yazmadım. Bir süredir yazdığım şeylerdi ama insanlarla paylaşmak konusunda çok çekimserdim. Ufak ufak paylaşıp iyi tepkiler alınca da, cesaretim aldığım tepkilere nispetine göre çok daha büyük bir oranda arttı. Ondan sonra da yazmaya devam ettim.

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