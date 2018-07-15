Bordrolu işi neden bıraktın!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBordrolu işi neden bıraktın!
GeriMagazin Bordrolu işi neden bıraktın!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
15.07.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Bordrolu işi neden bıraktın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bordrolu işi neden bıraktın!

Seran Bilgi, Tüpraş’taki 12 yıllık başmühendislik görevini noktalayıp müzik dünyasına “Ne Yapayım” adlı şarkıyla giriş yaptı. Bilgi bu radikal kararını anlatırken şarkıcılık hayalleri kuranları esprili bir şekilde uyarmayı ihmal etmedi: “Yarın öbür gün ‘biz de işi bıraktık, bizim şarkımız olmadı’ diye benim kapıma gelip dayanmayın. Bunun sorumluluğunu almam.”

◊ Öncelikle sizi biraz daha yakından tanıyalım...
- Mühendislik okudum ama müzik hayatımda hep vardı. Ailem de bu konuda beni çok destekliyordu. Piyano dersleri aldım. Ortaokulda gitara başladım. Rol modellerim daha çok gitar çalıp söyleyen şarkıcılardı. Sonrasında şan dersleri aldım. Bir şekilde Amerikalı besteci Frank Wildhorn ve aranjör Kim Scharnberg ile yolum kesişti. Beni New York’a davet ettiler ve onlarla bir projeye başladık. Daha sonra Frank bana şarkılar hediye etti. Yakında çıkacak yeni albüme onları da koyacağız. Ben bu arada orkestra solistliği ve sahne çalışmaları yapmaya başladım. Sabri Tuluğ Tırpan ve Burçin Büke ile çalıştım.
◊ Nerede mühendislik yapıyordunuz?
- 12 yıl Tüpraş’ta çalıştım. Ama artık mesleğimi yapmıyorum. Mühendislik arka planda kaldı. Şu an müzikle ilgili birçok hedefim var.
◊ Müzik ve mesleğinizi birlikte yürütmek yorucu muydu?
- Tabii. Bütün enerjim bitiyordu... Bu nedenle odağımı artık müziğe kaydırmam gerektiğini anladım ve mühendisliği bıraktım.

Bordrolu işi neden bıraktın


PİŞMAN DEĞİLİM
◊ Çevrenizdekilerden “Ne güzel mesleği vardı, neden müziğe geçtin” gibi tepkiler aldınız mı?
- Evet, “Ne güzel bordrolu, maaşlı işin vardı. Bıraktın. Ne derdin vardı?” diyenler oldu. “Emekliliğin garantiydi” diyenler de vardı... Ben bu arada hikayemi anlatırken, hani “sakın evde denemeyin bunu” derler ya, aynı hesap tavsiye etmiyorum. Sonra yarın öbür gün biz de işi bıraktık, bizim şarkımız olmadı diye benim kapıma gelip dayanmayın. Bunun sorumluluğunu almam. (Gülüyor) Bu benim kendi bireysel kararımdı. Çok şükür, bir pişmanlığım, büyük bir hayal kırıklığım yok. Ben sahne üstünde olmayı, şarkı söylemeyi seviyorum.
◊ Peki bu kadar tepkiye rağmen nasıl bu kadar cesur olabildiniz?
- Müzikte biriktirdiklerime güvendim. Bir sabah uyanıp “ben bugün tahta boyamaya başlayacağım” diye olmadı. Müzik hayatımda hep vardı. Artık son dönemde iki karpuzum vardı kolumun altında. Müzik ağır gelmeye başladı. Birini bıraktım.
◊ O zaman müzik konuşmaya devam edelim. İlk single’ınız “Ne Yapayım”ın çıkış öyküsünü anlatır mısınız?
- Şarkıyı ben yazdım. Aslında çıkış yapmak için ilk düşündüğüm şarkı değildi. Ancak single hazırlıkların bitmesi klip filan derken mayıs sonunu işaret ediyordu. Ben de yaza uygun şarkılarım arasında “Ne Yapayım”ı seçtim.
YENİ ALBÜM
EKİM AYINDA
◊ Bu arada yeni albüm çalışmalarına da başladınız, değil mi?
- Evet. Albümdeki sekiz şarkının söz ve müziği bana ait. Bahsettiğim ABD’li besteci Frank Wildhorn’ın bir şarkısı var. Sözlerini Zeynep Talu yazdı. Bir de Yüksek Sadakat’in üyesi Kutlu Özmakinacı’dan şarkı almak istiyorum. Dolu bir albüm olacak. Albümü ekim ayına yetiştirmek istiyoruz.
◊ Müzik sektöründe pasta payının daha azaldığı bu dönemde albüm çıkarmaya korkuyor musunuz?
- Korkmaz mıyım? Tabii ki korkuyorum. Bir de yaptığım işten dolayı hep rakamlar, fizibiliteler, çıkarımlar yapmışken şimdi bunu bu kadar hesaplayamamak beni korkutuyor. Ama beni cesaretlendiren ve ayakta tutan bu işte manevi kısmı. Sevdiğim bir işi yapmak, sevdiğim bir alanda bir şeyler üretmek istiyorum.
◊ Eleştirilere açık mısınız?
- Eleştiriye açığıyım ama polemiklere giremem. Beceremem diye düşünüyorum. Ben kendiyle derdi olan bir insanım.

Sosyal medya kontrolü

◊ Sahne çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bu yaz konserleriniz olacak mı?
- Aktif devam eden sahnelerim var. Moda Deniz Kulübü’nde kendi orkestramla sahneye çıkıyorum. Görüştüğümüz birkaç yer de var. Orkestramla birlikte farklı şov hazırlıyoruz. Bu şovu yeni sezonda farklı yerlerde izleyiciyle buluşturmak istiyoruz.
◊ Sosyal medyayla aranız nasıl?
- Tavsiye edilmesi üzerine kullanmaya çalışıyorum ama kurumsal hayatın getirdiği bir şey herhalde, çok kontrollüyüm. Bir şey paylaşırken altına yazacağım, üstüne ekleyeceğim, insanlar ne düşünürse çok takılıyordum. Şimdi o konuda kendimi biraz rahatlatmaya başladım. Sosyal medyada daha aktifim artık.

MÜZiK BENiM HAYATIM

◊ Müzik sizin için ne anlam ifade ediyor?
- Müzik benim hayatım. Ben yürürken de bir şeyler mırıldanıyorum, kafamda sürekli bir sound track’im var, hayatla ilgili dönen şarkılarım var... Bir an önce yeni albümüm çıksın, yenileri için stüdyoya girelim istiyorum.
◊ Besteci yönünüze güveniyor musunuz?
- Besteci yönüme çok uzun süre güvenmedim. Bu şarkıları bir anda yazmadım. Bir süredir yazdığım şeylerdi ama insanlarla paylaşmak konusunda çok çekimserdim. Ufak ufak paylaşıp iyi tepkiler alınca da, cesaretim aldığım tepkilere nispetine göre çok daha büyük bir oranda arttı. Ondan sonra da yazmaya devam ettim.

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (16.07.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

Cenazede barıştılar

Sinem Gedik cephesinden Mustafa Ceceli'ye cevap: Velayet hiç konuşulmadı

Düğün tarihi belli oldu!