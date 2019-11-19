Birce Akalay'ın kedisi kayboldu! 'Kötü bir şey düşünmek istemiyorum'
Birce Akalay, evden kaçan kedisi Pablo’yu arıyor! Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncuya sosyal medyadan yardım istedi.
Birce Akalay’ın beş yaşındaki kedisi Pablo, evden kaçtı. Üç gündür, Rumeli Hisarüstü’ndeki evinin civarında minik dostunu arayan oyuncunun, gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Sosyal medyadan kedisinin fotoğraf ve videolarını paylaşıp, yardım isteyen Akalay’a, arkadaşları ve hayranları da kedisini arayarak destek oluyor.
Bazı hayranları da, oyuncunun evinin bulunduğu semte giderek, kediyi arıyor. Instagram’dan iki gündür paylaşım yapan Akalay, “Bir çocuk gibi eve alışık, kaçmak gibi bir huyu yok. Kötü bir şey düşünmek istemiyorum, belki biri almış olabilir. Gören olursa, lütfen haber versin. Çok üzgünüm” diyerek, telefon numarası bıraktı.
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