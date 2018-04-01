Bir an önce gidelim sevgilim!
2 aydır ilişki yaşayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, önceki akşam Nişantaşı’ndaydı.
Dio adlı restoranda baş başa yemek yiyen sevgililer, gecenin sonunda kapıda muhabirleri görünce dışarı çıkmaktan vazgeçti. Bir süre bekledikten sonra el ele çıkıp araçlarına binen ikili, soruları yanıtsız bıraktı.
Erçel sevgilisine “Bir an önce gidelim” derken, Dalkılıç muhabirlere “Bir an önce eve gitmek istiyoruz, çok yorgunuz. Malumunuz yoğun çalışıyoruz, vakit bulunca yemeğe çıktık” diye açıklama yaptı. Sayit DURMAZ
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