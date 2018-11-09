'Benimle evlenir misin Ayşegül?'
Ayşegül Yıldız, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Programa telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız'a canlı yayında evlenme teklif etti.
İbrahim Tatlıses Ayşegül Yıldı'a övgüler de yağdırdı:
"Ayşegül benim başımın tacıdır. Onun bana emri olur. Benim ona ricam olur. Çocuğuma çok iyi baktığı için ricam olur…
Evlenme teklifim hala geçerli. Sana söylüyorum sarışın. 4 tane şarkı yaptım sana. Ayşegül Hanım’a aşığım. Aşık olmasam çocuk yapar mıyım?
Benim aşkım hala ilk günkü gibi mi Ayşegül’e sormak lazım… Duydunuz ‘ben de çok seviyorum’ dedi. Benim 8. Çocuğum geliyor. Ben demiştim!
Dünyada benim kadar kolay bir adam yok. Ayşegül Hanım benim için önemlidir. Bütün çocuklarımın anası benim için önemlidir. Bana zamanında emek vermişlerdir.
Ayşegül’e son olarak onu sevdiğimi ve saydığımı söylüyorum."
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