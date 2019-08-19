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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Ben de Atatürk hayranıyım

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Ben de Atatürk hayranıyım

Norveç Prensesi Martha Louise ve nişanlısı Shaman Durek, Bodrum’da kendileri için düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

 

Norveç Kralı 5. Harald ile Kraliçe Sonja’nın kızları Prenses Martha Louise, nişanlısı Shaman Durek’le çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Türkiye’nin turizm elçisi Benan Saraç, çift onuruna önceki akşam Rebis Luxury Otel’de bir yemek daveti verdi. Geceye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.
Prenses’e çiçek takdim eden Aras, çifte ayrıca Bodrum mandalina lokumu ve mandalinadan üretilen reçellerden hediye etti. Çifti en çok sevindiren hediye ise Atatürk fotoğrafı oldu. Saygıyla eğilerek fotoğrafı eline alan Durek, Atatürk’ü tanıdığını, onun çok güçlü, saygın bir lider olduğunu bildiğini ve kendisinin de bir Atatürk hayranı olduğunu söyledi. 

Ben de Atatürk hayranıyım


Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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