Bahar Candan kimdir, kaç yaşında?
Katıldığı yarışma programıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımları ve spekülasyonlarla sık sık adından söz ettiriyor. Bir dönem aşırı zayıf görüntüsü nedeniyle anoreksiya olduğu iddia edilen Bahar Candan, iddiaları yalanlamış, photoshop yaptığını itiraf etmişti. Peki, Bahar Candan kimdir?
Katıldığı moda yarışmasında sergilediği garip hareketleriyle adından söz ettiren Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor. Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.
Bahar Candan, Kanal D'de katıldığı programda günlük harcamasının 3-4 bin lira civarında olduğunu söylemişti.
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