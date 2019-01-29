Bahar Candan kimdir, kaç yaşında?
Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ve sıra dışı videolarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bahar Candan, anoreksiya hastası olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş ancak iddialar yalanlanmıştı. Peki, Bahar Candan kimdir, kaç yaşında?
Gerek konuşma şekli gerekse fotoğraflarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan Bahar Candan’ın hayatına ilişkin merak edilenleri derledik.
Anne ve babasının akademisyen olduğunu sık sık dile getiren Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yaşında dünyaya geldi. İşte Benim Stilim isimli moda programıyla tanınan Bahar Candan, yarışmaya katıldığında 19 yaşındaydı. İlk kez 2015 yılında ablası Nihal Candan’ın yarıştığı “All Star” sezonuna konuk oldu. Ablası Survivor’da yarışırken; 2016 yılında sezonunda İşte Benim Stilim’e katıldı. Mimikleri, yürümesi ve ağlaması yarışma boyunca konuşuldu. Beyken Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciliği devam ediyor
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