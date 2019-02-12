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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.02.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Babası benim, bana gel!

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Babası benim, bana gel!

Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin ile evliliğinden olan kızı Ayşe ile eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaştı. Gelen bir yoruma sinirlenen eski manken ve Efe Önbilgin, o takipçiye ateş püskürdü.

Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından, "Kim daha yaramaz acaba?" notuyla paylaştı.

"BU ÇOCUĞUN SAHİPLENİLMESİ GEREKİYOR"
Bir takipçisinden gelen "Yarıçıplak poz vermenizi geçtim bu sizin mesleğiniz ama o yavrucağa yazık. Zorlama pozlar sebebiyle yemek masasını bu şekilde kullanmanız ise daha da bir ilginç. Bu çocuğun sahiplenilmesi gerekiyor. Babası nerede bunun!" yorumu, Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin'i çileden çıkardı.

"KÖPEK SEN KİMSİN!"
Eskim manken Akkaya, "Böyle bir dangalağı, dangalak yorumu ancak savcılıkta önüme çıktığında altına kaçırıp bacaklar tir tir titrerken aklı başına geldiğinde bir kez daha söylemesini tercih ederim. Köpek sen kimsin! Kendine gel! Bağnaz ruh hastaları. Senin önüne kemik bile atmam ben hadsiz, yaptığın yoruma bak" yanıtını verdi.

"BABASI BENİM, BANA GEL!"
Efe Önbilgin ise o yoruma, "Çocuk sahipli, senin sahiplenilmen gerekiyor. Deniz az söylemiş, daha dinlemek istersen babası benim, bana gel" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

 

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