Aykut Cömert'e veda... Beren ile Belçim'in gözyaÅŸlarÄ±...
Bir sÃ¼redir mÃ¼cadele ettiÄŸi kansere yenilerek hayatÄ±nÄ± kaybeden fotoÄŸraf ve video sanatÃ§Ä±sÄ± Aykut CÃ¶mert, bugÃ¼n son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor.
Aykut CÃ¶mert'in naaÅŸÄ± Zincirlikuyu Camii'de Ã¶ÄŸle namazÄ±na mÃ¼teakip kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Cenaze tÃ¶renine katÄ±lanlar arasÄ±nda BelÃ§im Bilgin, Berfin ErdoÄŸan, Beren Saat, Kenan DoÄŸulu, Didem Soydan, Ä°lker Kaleli, Metin Hara, Mert FÄ±rat ve eÅŸi Ä°dil FÄ±rat da vardÄ±.
Beren Saat ile BelÃ§im Bilgin cenaze tÃ¶reni boyunca gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±lar...
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