Arzum Onan: 1 Ağustos 1996'dan bugüne...
Oyuncu çift Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, evliliklerinin 23. yılını kutluyor. Onan'ın bu özel gün için Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Evliliklerinin 23. yıl dönümü için Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu Arzum Onan, "1 Ağustos 1996'dan bugüne...' mesajını ekledi.
Onan'ın paylaşımı kısa bir sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ ile el ele tutuştuğu fotoğrafa ilişkin de çok sayıda yorum geldi.
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