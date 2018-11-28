Altın geceyi onlar sunacak
Televizyon ve müzik dünyasının yıldızlarını buluşturacak 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni için geri sayım başladı. Yılın yıldızlarının belirleneceği tören, 9 Aralık akşamı Zorlu PSM’de yapılacak.
Tüm Türkiye’nin merakla beklediği gecenin sunuculuğunu ise Cem Davran ve Çağla Şıkel yapacak. Deneyimli oyuncu Davran ile ekranların sevilen yüzü Şıkel, bu yılki canlı yayının hem sesi hem de yüzü olacak.
Cem Davran
Çağla Şıkel
ASLI BARIŞ'LA EKRANDA: DÜNYACA ÜNLÜ MODACIDAN TAVSİYELER
Yorumları Göster
Yorumları Gizle