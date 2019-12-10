Algı Eke: Taciz ortak sorunumuz

Oyunda ‘Elif’ adında bir rehberlik öğretmenini canlandıran Algı Eke, kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi: “İstismar ve taciz konusunu ele alıyoruz. Hepimizin ortak sorunu aslında. Kara komedi ağırlıklı, içinde sürprizleri olan 60 dakikalık bir oyun.” Erdi Işık’ın yazdığı, Serkan Üstünel’in yönettiği “10 Saniye”, 28 Aralık’ta Toy İstanbul’da perde açacak.





