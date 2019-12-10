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10.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Algı Eke: Taciz ortak sorunumuz

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Algı Eke: Taciz ortak sorunumuz

Algı Eke ve Nergis Öztürk, “10 Saniye” adlı tiyatro oyununda bir araya geldi.

Oyunda ‘Elif’ adında bir rehberlik öğretmenini canlandıran Algı Eke, kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi: “İstismar ve taciz konusunu ele alıyoruz. Hepimizin ortak sorunu aslında. Kara komedi ağırlıklı, içinde sürprizleri olan 60 dakikalık bir oyun.” Erdi Işık’ın yazdığı, Serkan Üstünel’in yönettiği “10 Saniye”, 28 Aralık’ta Toy İstanbul’da perde açacak. 

Algı Eke: Taciz ortak sorunumuz


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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