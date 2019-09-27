Aleyna'dan eleştirilere yanıt: Boşuna laf söz yapmayın!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAleyna'dan eleştirilere yanıt: Boşuna laf söz yapmayın!
GeriMagazin Aleyna'dan eleştirilere yanıt: Boşuna laf söz yapmayın!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
27.09.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Aleyna'dan eleştirilere yanıt: Boşuna laf söz yapmayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aleyna'dan eleştirilere yanıt: Boşuna laf söz yapmayın!

Dün İstanbul 5.8 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Aleyna Tilki, depremden dakikalar sonra lunaparkta çekilmiş videosunu "Biraz izleyin sonra sileceğim, depremden sonraki moodum bu" notuyla paylaştı.

Bir anda sosyal medyada eleştiri oklarını hedefi olan Tilki, Instagram sayfasında açıklama yaptı.

"Gerçekten çok zor bir an atlattık. Ben inanılmaz hissettim sarsıntıyı. Bir çok kişi de hissetmiş, duyduğum kadarıyla... Bazen yaşamda güzelliği sorguladığımız anlar olur. İşte bu a o anlardan bir tanesiydi gerçekten. Umarım daha ağırını kimse yaşamaz. Şuanda bence şehrin enerjisi ve gerçekten kullandığımız cümleler çok önemli. Hepsi bir quantum niteliğinde. O yüzden son attığım videoda biraz yüzünüz gülsün, modunuz yükselsin istedim. Boşuna laf söz yapmayın. Pozitif düşünün, pozitif olsun. Allah hepimizi korusun, öpüyorum hepinizi..."

Aleynadan eleştirilere yanıt: Boşuna laf söz yapmayın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
'Boşuna laf söz yapmayın!'
Yüzde 40 duymuyor nota bilmiyor!
Çırağan'da evlendiler!
Yemekte buluştular