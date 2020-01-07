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Haber Giriş: 07.01.2020 - 17:55,Son Güncelleme:/

Aleyna Tilki'nin heykeli oldu

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Aleyna Tilki'nin heykeli oldu

Madame Tussauds İstanbul, bünyesine 2020’nin ilk figürü olarak Aleyna Tilki’yi ekledi.

Hazırlık için müzenin Londra'daki merkezinden gelen kreatif ekiple buluşan ve geçtiğimiz aylarda saç ile göz rengi taranan şarkıcı, sonunda muradına erdi.

Şarkıcı, 8 ayda tamamlanan ve 40'a yakın kişinin çalıştığı balmumunu ilk kez gördü. Balmumu heykeli ile kameralara poz veren Tilki, şaşkınlığını gizleyemedi.

1 MİLYON 100 BİN TL'YE YAPILDI
Bir balmumu heykelinin 200 bin dolara (1 milyon 100 bin TL) mal olduğu belirtilirken Madame Tussauds Müzesi'nde; Zeki Müren, Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Adile Naşit, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Barış Manço, Beren Saat, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Beyazıt Öztürk gibi sanatçı ve oyuncuların da heykelleri bulunuyor.

Aleyna Tilkinin heykeli oldu




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