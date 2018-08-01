Aldığım en büyük risk futbolu bırakmaktı

◊ “Ben oyuncu olacağım” dediğiniz ilk ana dair hatırladıklarınız...

- Öyle bir an olmadı, her şey çok hızlı gelişti. Olaylar gelişirken de tek hissettiğim şey heyecandı.

◊ “Meleklerin Aşkı” dizisi hayatınıza neler kattı?

- Neşe! İzlerken insanlar nasıl eğleniyorsa, biz de çekerken aynı şekilde eğleniyoruz.

◊ Şu an sette karşısında oynarken çok heyecanlandığınız bir oyuncu var mı?

- Oya Başar tabii ki.

◊ İlk deneme çekiminizde neler hissettiniz?

- Rahattım. Verebileceğim maksimum performansı ben de bilmediğim için tuhaf ve heyecanlı bir çekim olmuştu.

◊ Yağmur karakterinin en yakın arkadaşı olsaydınız, ona ne gibi tavsiyelerde bulunurdunuz?

- Aslında ben ondan tavsiye isterdim...

EN BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ ÇOK DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇMEMEK

◊ Yakışıklı oyuncular hep bir adım önde gibi görünüyor. Biz tersten bakalım, yakışıklı olmanın dezavantajlarını yaşadığınız oluyor mu?

- Teşekkür ederim öncelikle. Eğer öyle bir şey varsa bile, ben henüz yaşamadım.

◊ Hangi his kendinizi yuvanızda hissettirir? Bir yere ait olduğunuzu hissettiğinizde, genellikle nasıl bir ruh halinde olursunuz?

- Kapıyı annem açtığı zaman yuvama gelmiş hissederim. O zaman daha sakin bir yapıda oluyorum.

◊ Ailenizde seçtiğiniz mesleğe karşı çıkan mı yoksa destek olan mı daha çoktu?

- Hayatımda aldığım her kararda, attığım her adımda destek oldu ailem. Oyunculuk konusunda da bu geçerli...

◊ Sizce modern insanın en büyük çaresizliği nedir?

- Çok düşünmekten vazgeçememek...

◊ Dostlarınız en çok hangi özelliklerinizi seviyor?

- Arkadaşlarım bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Belki de sevmiyorlardır!

◊ Sizi en çok kim ya da ne güldürür?

- Şu sıralar Toygan Avanoğlu abim, sağ olsun çok gülüyoruz.

◊ En çok hangi özelliğinizle gurur duyuyorsunuz?

- Yalan söylemeyi sevmiyorum. Bununla da gurur duyabilirim sanırım.

◊ İleriki yıllarda biyografik bir filminiz yapılsa, sizi hangi oyuncu oynardı ve neden?

- O dönemin oyuncularını şimdiden kestirmek zor. Umarım ileride biyografik filmim çekilecek kadar başarılı olabilirim.

◊ Tarihi bir karakterle, bilim insanıyla ya da bir sanatçıyla sohbet edecek olsanız, karşınızda kimin olmasını isterdiniz?

- Tesla. Çünkü insanlığa bu kadar katkı sağlayıp, yine de arka planda kalması ilginç kılıyor onu.

◊ Bugüne kadar aldığınız en büyük risk neydi?

- Futbolu bırakmak.

DUYGUSAL BİRİYİM, MANTIĞIM PEK DEVREYE GiRMiYOR

◊ Zor yoldan öğrendiğiniz en önemli hayat dersi nedir?

- Aldığım her dersi zor yoldan öğrendim ve bunu da ben istedim.

◊ Duygusal bir insan mısınız yoksa mantığınız mı ağır basıyor?

- Duygusal bir insanım. Mantığım çok devrede olmuyor.

◊ Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz; özellikle de aşkları. Sizin ilişkilere bakış açınız nasıl?

- Çok hızlı ve kolay elde ettiğimiz için değerini kavramak da zor oluyor. İlişkilere bir bakış açım yok, anlamakta ben de zorlanıyorum.

◊ Bugünkü Berkay’ı Berkay yapan bir dönüm noktası var mı?

- Paylaşabileceğim bir şey değil ama kesinlikle var!

ELiMDE ÇAMAŞIR YIKAMIŞLIĞIM ÇOKTUR

◊ Oyunculuk dışında kendinizi geliştirmekte olduğunuz başka bir tutkunuz var mı?

- Bağlama çalmayı öğreniyorum. Tutku gibi değil de hobi gibi...

◊ Kendinizle ilgili asla çiğnemediğiniz kurallar var mı?

- Beşiktaş maçlarını asla kaçırmam. Bunu kendime kural olarak koymadım ama sonrasında öyle oldu sanırım.

◊ Gerçek hayatta ev işleriyle aranız nasıl? Çamaşırlarınızı kendiniz mi yıkarsınız örneğin?

- Öğrenci hayatı yaşarken her işimi mecburen kendim yapıyordum. Elimde çamaşır yıkamışlığım çoktur...

◊ Mükemmel bir günü nasıl tarif edersiniz?

- Güzel bir uyku, ardından güzel bir kahvaltı, akşamına da bir Beşiktaş maçı. İşte mükemmel gün!

GÜZEL ŞEYLER OLMAYA DEVAM EDECEK

◊ Geleceğe dair en büyük korkunuz ne?

- Hiçbir korkum yok gelecekle ilgili. Zaman ne getirirse getirsin hazır olacağım.

◊ Sırada neler var? Planlarınız neler?

- İnanın ben de bilmiyorum. Planlı programlı bir insan değilim, hayat karşıma ne çıkarırsa onun için mücadele ediyorum. Kötü bir hissiyatım yok, güzel şeyler olmaya devam edecek gibi...

HAYATIMIN AŞKI: ANNEM

◊ İnsanlığın başına gelen en büyük felaket nedir sizce?

- Cehalet!

◊ Hayatınızın en büyük aşkı kim ya da ne?

- Annem tabii ki.

◊ Yapmak isteyip de bir türlü vakit bulamadığınız bir şey var mı?

- Gitmek istediğim birkaç ülke var. Oraları görmek istiyorum.