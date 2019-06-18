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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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(DHA)
18.06.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Ajda Pekkan: Tatil nerede, ben nerede

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Ajda Pekkan: Tatil nerede, ben nerede

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, Türk popunun süper starı Ajda Pekkan konseriyle sona erdi. Alanya'yı çok beğendiğini ve birkaç gün kalmak istediğini belirten Pekkan, ancak "Tatil nerede, ben nerede" diyerek İstanbul'a dönmek zorunda olduğunu söyledi.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin 3'üncü ve son günü dün saat 20.00'de DJ Haluk Sarıtaş performansıyla başladı. Sunuculuğunu radyocu 'Sarı Şeker' lakaplı Sema Eryiğit Emek'in yaptığı ve yaklaşık 30 bin kişinin belediye binasının arkasında oluşturulan festival alanına toplandığı konser etkinliğinde, Haluk Sarıtaş yaklaşık 1 saat mikser başında kalarak hareketli şarkılarla Alanyalıları coşturdu.

Ardından sahneye çıkan Türk pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan, hayranları tarafından alkış ve çığlıklarla karşılandı. Sahneye lila rengi ipekli kıyafetiyle çıkan Ajda Pekkan konserine sevilen hit şarkısı 'Heves' ile başladı. Sahneyi dansçılarla paylaşan süper starın performansı büyük alkış aldı. Ardı ardına söylediği hareketli parçalarla hayranlarını coşturan Pekkan, 'Ben yanmışım' şarkısını konsere katılanlarla beraber söyledi.

Ajda Pekkan: Tatil nerede, ben nerede

'TATİL NEREDE, BEN NEREDE'

Şarkı arasında konuşan Ajda Pekkan, Alanya'yı çok sevdiğini belirterek, "Ne güzel yermiş burası. Birkaç gün daha kalmaya karar verdim ama ne yazık ki içimdeki çığlıklar bir süre sonra durdu. İşler, güçler, İstanbul, yeni single çalışması, gitmek mecburiyetindeyim tabii ki. Tatil nerede, ben nerede ? Dün yapabildim bir tek, o kadar. Yarın gidiyoruz İstanbul'a ama sizden ayrılmak çok zor gelecek bana. Alanya'da sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum bu akşam. Bu gece bizi buluşturan Adem Murat Yücel beyefendiye sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ajda Pekkan'a Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel üzerinde Pekkan'ın portresi bulunan su kabağı, Alanyaspor forması ile ipek kozasından yapılan taç hediye etti. Ayrıca konsere katılan bir hayranı çizdiği portreyi Ajda Pekkan'a hediye etti. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve 3 gün süren festival Ajda Pekkan konseriyle sonlandı.

Ajda Pekkan: Tatil nerede, ben nerede


 

 

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