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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.02.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

3 ay önce boşanmışlar

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
3 ay önce boşanmışlar

Oyuncu İnan Ulaş Torun ile 2017 haziran ayında evlenen Algı Eke’nin üç ay önce İzmir’de boşandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından karşılıklı fotoğraflarını silen ve takibi bırakan çiftin boşanma sonrası yeniden bir araya gelip denemeye karar verdikleri ancak başaramadıkları söylendi.

Konuyla ilgili ulaştığımız İnan Ulaş Torun, “Yaklaşık 3 ay önce İzmir Karşıyaka’da resmen boşanmıştık, ancak resmi boşanmamız sonrası ilişkimize ikinci bir şans vermeye karar vermiştik . İlişkimizi ve her kararımızı sessiz, sakin saygı çerçevesinde yürüttüğümüz gibi; ayrılığımıza da öyle karar verdik. Algı çok saygı duyduğum ve hayatıma güzellikler katan biri olarak hep kalacak ama maalesef artık ilişkimizi yürütemedik.” dedi.

Algı Eke ile ilişkileri döneminde bir ayrılıp bir barışan ve sürekli kavga ettikleri söylenen Ulaş İnan Torun, 1 Haziran tarihinde memleketi Akhisar’da nikâh masasına oturarak sürprizle bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak çiftin mutluluğu 20 ay sürdü.

3 ay önce boşanmışlar

Algı Ege ile İnan Ulaş Torun resim boşandıktan sonra kendilerine ikinci bir şans vermiş ve Ocak ayında ”Aslı Gibidir” filminin galasına katılarak mutluluk pozu vermişti.

 

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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