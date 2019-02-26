3 ay önce boşanmışlar
Oyuncu İnan Ulaş Torun ile 2017 haziran ayında evlenen Algı Eke’nin üç ay önce İzmir’de boşandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından karşılıklı fotoğraflarını silen ve takibi bırakan çiftin boşanma sonrası yeniden bir araya gelip denemeye karar verdikleri ancak başaramadıkları söylendi.
Konuyla ilgili ulaştığımız İnan Ulaş Torun, “Yaklaşık 3 ay önce İzmir Karşıyaka’da resmen boşanmıştık, ancak resmi boşanmamız sonrası ilişkimize ikinci bir şans vermeye karar vermiştik . İlişkimizi ve her kararımızı sessiz, sakin saygı çerçevesinde yürüttüğümüz gibi; ayrılığımıza da öyle karar verdik. Algı çok saygı duyduğum ve hayatıma güzellikler katan biri olarak hep kalacak ama maalesef artık ilişkimizi yürütemedik.” dedi.
Algı Eke ile ilişkileri döneminde bir ayrılıp bir barışan ve sürekli kavga ettikleri söylenen Ulaş İnan Torun, 1 Haziran tarihinde memleketi Akhisar’da nikâh masasına oturarak sürprizle bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak çiftin mutluluğu 20 ay sürdü.
Algı Ege ile İnan Ulaş Torun resim boşandıktan sonra kendilerine ikinci bir şans vermiş ve Ocak ayında ”Aslı Gibidir” filminin galasına katılarak mutluluk pozu vermişti.
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