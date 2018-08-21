28 yıl sonra Keloğlan
Kaya Akkaya, tam 28 yıl aradan sonra yine bir “Keloğlan” filmi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İlk filmde 10 yaşındaydı
10 yaşındayken, ikiz kardeşi Sarp Akkaya ile birlikte “Keloğlan Sultankız” adlı televizyon filminde çocuk oyuncu olarak rol alan Kaya Akkaya, 28 yıl sonra yine bir “Keloğlan” projesinde.
Kaya Akkaya, 7 Eylül’de vizyona girecek “Keloğlan-Yeni Masal”da hem masal yazarı hem de Keloğlan’ın yakın arkadaşı Emir olarak seyirci karşısına çıkacak.
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