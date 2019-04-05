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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.04.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

16 yıl sonra son noktayı koydular

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16 yıl sonra son noktayı koydular

Televizyon tarihinin efsane dizisi Asmalı Konak’ın Bahar’ı Nurgül Yeşilçay ile Sümbül Sultan’ı Selda Alkor, diziden 16 yıl sonra 38. İstanbul Film Festivali’nin açılış gecesinde buluştu.

Dün akşam Uniq’te düzenlenen törende Selda Alkor’un ‘Sinema Onur Ödülü’nü dizideki gelini rolündeki Nurgül Yeşilçay takdim etti. Duygulanan Selda Alkor ‘Bu ödülü Nurgül’den aldığım için çok mutluyum, eminim ileride o da bu ödülü genç birinin elinden alacaktır.’ derken Nurgül Yeşilçay, ‘Selda Hanım ile çalışma şansı yakaladık. Hem ustamız hem de ablamız oldu. Deneyiminden bizi esirgemedi. Bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.’ diye konuştu. Arasının kötü olduğu dedikoduları konuşulan ikili böylece bu söylentilere de son vermiş oldu.

16 yıl sonra son noktayı koydular

16 yıl sonra son noktayı koydular


 

Vitamin, mineral, protein bir arada: Ispanaklı yumurta

Vitamin, mineral, protein bir arada: Ispanaklı yumurtaEvlatları şehir dışında öğrenci olan ebeveynlerin en büyük dertlerinden biri, çocuklarının sağlıklı ve besleyici yemekler yiyip yemediğidir. Öğrenci Evi’nde bugün “Oğlum sebze yiyor mu? Kızım proteinsiz kaldı mı?” diye uykuları kaçan anne babaların gönlünü rahatlatacak nefis bir tarifimiz var: Ispanaklı yumurta. Karşınızda Sevin Turan’ın yapımıyla pratik ıspanaklı yumurta tarifi…
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