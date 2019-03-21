1 saat arayla...
4 yıllık beraberliğin ardından 2010’da yollarını ayıran Hülya Avşar ve Sadettin Saran, önceki gün İstinye Park’taydı.
Bir saat arayla aynı AVM’ye uğrayan ikili, şans eseri karşılaşmadı. Yorgun olduğu fark edilen Avşar, “Hem benim hem de sektör için çok gerekli olduğunu düşündüğüm bir işin içindeyim. Bugün de uzun bir toplantı yaptım, onun için yorgunum” dedi.
Sadettin Saran, Masa Restoran’da arkadaşlarıyla yediği öğle yemeğinin ardından mağazaları dolaştı.
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