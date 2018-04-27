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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Keyif
27.04.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

Yulaf ezmesi nasıl yenir? Basit yulaf ezmesi tarifleri

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Yulaf ezmesi nasıl yenir? Basit yulaf ezmesi tarifleri

Ülkemizde de son yıllarda kullanımı yaygınlaşan yulaf ezmesi, dünyadaki en sağlıklı tahıllar arasındadır. Hem tatlı hem de tuzlu tariflerin içerisinde kullanabileceğiniz yulaf ezmesi, önemli bir vitamin, mineral, lif ve antioksidan kaynağıdır. Peki yulaf ezmesi nasıl yenir? İşte ilk defa kullanacaklar için basit yulaf ezmesi tarifleri!

Yulaf, kahvaltıda genellikle yulaf ezmesi olarak tüketilir. Tam bir besin deposu olan yulafla sadece bir kahvaltı değil, aynı zamanda günün her öğününde değerlendirebileceğiniz çok doyurucu tarifler yapabilirsiniz. Ayrıca, kekler, granola barlar, kurabiyeler ve diğer fırınlanmış ürünlerin içinde de kullanabilir, kalorisi düşük ama tatlı ihtiyacınızı gideren lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte 'yulaf ezmesi nasıl yenir?' diyenler için 4 basit tarif!

MEYVELİ YULAF EZMESİ

İşte yulaf ezmesi yapmak için çok basit bir yol: 1/2 bardak yulaf 1 bardak (250 ml) su veya süt, bir tutam tuz. Malzemeleri bir tencerede birleştirin ve kaynatın. Bir kaynatıcıya ısıyı azaltın ve yulafın yumuşak bir şekilde karışana kadar karıştırın. Yulaf ezmesi daha lezzetli ve daha besleyici yapmak için tarçın, meyve, fındık, tohum ve / veya süzme yoğurt ekleyebilirsiniz.

MUZLU KEK

Malzemeler

2 bardak eski yulaf
⅓ fincan kahverengi şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 çay kaşığı tarçın
½ çay kaşığı Hindistan cevizi
½ çay kaşığı tuz
2 bardak süt
1 bardak muz, püresi
1 büyük yumurta
1 tatlı kaşığı vanilya
3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı erimiş
½ fincan ceviz, doğranmış

Yapılışı

Orta bir kasede yulaf, esmer şeker, kabartma tozu, tarçın, Hindistan cevizi ve tuz ekleyin ve birleştirmek için karıştırın. Başka bir büyük kapta, süt, muz, yumurta ve vanilyayı birlikte çırpın. Eritilmiş tereyağını yavaşça çırpın, sürekli çırpın. Yulaf karışımını ıslak malzemelere ekleyin ve birleştirmek için karıştırın. Yağlanmış pişirme kabına aktarın ve 25 dakika 180 derecede fırında pişirin. Bu arada doğranmış cevizleri fırın tepsisine koyun ve 5 dakika fırında kızartın. Kızarmış cevizleri yulaf ezmesinin üzerine serpin ve servis yapmadan önce hafifçe soğutun.

MUFFİN KEK

Malzemeler
2 büyük yumurta
1/4 fincan Hindistan cevizi yağı
1 su bardağı kahverengi şeker
1/2 bardak elma püresi
1 1/2 bardak yağsız süt veya istediğiniz herhangi bir süt
2 çay kaşığı. vanilya özü
1/2 çay kaşığı. tuz
1 yemek kaşığı. öğütülmüş tarçın
3 bardak eski moda haddelenmiş yulaf
2 çay kaşığı. kabartma tozu
İsteğe bağlı: fındık, çikolata parçaları vb.

Yapılışı

Fırını 180 dereceye ısıtın. Büyük bir kapta, şeker çözülene kadar yumurta, yağ ve esmer şekeri çırpın. Elma püresi, süt, vanilya, tuz ve tarçın ekleyin. Malzemeler iyi iç içe geçen kadar çırpın. Yulaf ve kabartma tozunu karıştırın. Her bir muffin kabındaki yulaf karışımıyla doldurun ve üzerini seçtiğiniz malzemelerle süsledikten sonra 30 dakika pişirin. Yemekten önce 5 dakika soğumaya bırakın.

ŞEFTALİ TABANLI KEK

2 1/4 bardak yulaf ezmesi
2 yemek kaşığı kahverengi şeker,
1 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı tarçın
1/4 çay kaşığı tuz
2 bardak süt
1 büyük yumurta
2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu
2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı veya tuzsuz tereyağı
1 tatlı kaşığı vanilya
Doğranmış şeftali dilimleri

Yapılışı

Fırını 180 derecede ısıtın. Yulaf, 2 yemek kaşığı şeker, kabartma tozu, tarçın ve tuzu bir orta kabın içinde karıştırın. Süt, yumurta, akçaağaç şurubu, hindistancevizi yağı ve vanilyayı başka bir kapta çırpın.Yağlı kağıt serdiğiniz kabın alt kısmına doğranmış şeftalileri dizin. Birleştirdiğiniz süt ve yulaf karışımını bir araya getirdikten sonra şeftalilerin üzerine dikkatlice yayın. Kalan şeftali dilimlerini üstüne yerleştirin ve kalan 2 çay kaşığı şekeri ve bir tutam tarçın serpin. Ayarlanana kadar 35-40 dakika pişirin. Servis yapmadan önce 10 dakika dinlenin. Yulaf ezmesini tek başına ya da süt, süzme yoğurt ya da akçaağaç şurubu ile servis edin.

 

 

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