Yulaf ezmesi nasıl yenir? Basit yulaf ezmesi tarifleri
Ülkemizde de son yıllarda kullanımı yaygınlaşan yulaf ezmesi, dünyadaki en sağlıklı tahıllar arasındadır. Hem tatlı hem de tuzlu tariflerin içerisinde kullanabileceğiniz yulaf ezmesi, önemli bir vitamin, mineral, lif ve antioksidan kaynağıdır. Peki yulaf ezmesi nasıl yenir? İşte ilk defa kullanacaklar için basit yulaf ezmesi tarifleri!
Yulaf, kahvaltıda genellikle yulaf ezmesi olarak tüketilir. Tam bir besin deposu olan yulafla sadece bir kahvaltı değil, aynı zamanda günün her öğününde değerlendirebileceğiniz çok doyurucu tarifler yapabilirsiniz. Ayrıca, kekler, granola barlar, kurabiyeler ve diğer fırınlanmış ürünlerin içinde de kullanabilir, kalorisi düşük ama tatlı ihtiyacınızı gideren lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte 'yulaf ezmesi nasıl yenir?' diyenler için 4 basit tarif!
MEYVELİ YULAF EZMESİ
İşte yulaf ezmesi yapmak için çok basit bir yol: 1/2 bardak yulaf 1 bardak (250 ml) su veya süt, bir tutam tuz. Malzemeleri bir tencerede birleştirin ve kaynatın. Bir kaynatıcıya ısıyı azaltın ve yulafın yumuşak bir şekilde karışana kadar karıştırın. Yulaf ezmesi daha lezzetli ve daha besleyici yapmak için tarçın, meyve, fındık, tohum ve / veya süzme yoğurt ekleyebilirsiniz.
MUZLU KEK
Malzemeler
2 bardak eski yulaf
⅓ fincan kahverengi şeker
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 çay kaşığı tarçın
½ çay kaşığı Hindistan cevizi
½ çay kaşığı tuz
2 bardak süt
1 bardak muz, püresi
1 büyük yumurta
1 tatlı kaşığı vanilya
3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı erimiş
½ fincan ceviz, doğranmış
Yapılışı
Orta bir kasede yulaf, esmer şeker, kabartma tozu, tarçın, Hindistan cevizi ve tuz ekleyin ve birleştirmek için karıştırın. Başka bir büyük kapta, süt, muz, yumurta ve vanilyayı birlikte çırpın. Eritilmiş tereyağını yavaşça çırpın, sürekli çırpın. Yulaf karışımını ıslak malzemelere ekleyin ve birleştirmek için karıştırın. Yağlanmış pişirme kabına aktarın ve 25 dakika 180 derecede fırında pişirin. Bu arada doğranmış cevizleri fırın tepsisine koyun ve 5 dakika fırında kızartın. Kızarmış cevizleri yulaf ezmesinin üzerine serpin ve servis yapmadan önce hafifçe soğutun.
MUFFİN KEK
Malzemeler
2 büyük yumurta
1/4 fincan Hindistan cevizi yağı
1 su bardağı kahverengi şeker
1/2 bardak elma püresi
1 1/2 bardak yağsız süt veya istediğiniz herhangi bir süt
2 çay kaşığı. vanilya özü
1/2 çay kaşığı. tuz
1 yemek kaşığı. öğütülmüş tarçın
3 bardak eski moda haddelenmiş yulaf
2 çay kaşığı. kabartma tozu
İsteğe bağlı: fındık, çikolata parçaları vb.
Yapılışı
Fırını 180 dereceye ısıtın. Büyük bir kapta, şeker çözülene kadar yumurta, yağ ve esmer şekeri çırpın. Elma püresi, süt, vanilya, tuz ve tarçın ekleyin. Malzemeler iyi iç içe geçen kadar çırpın. Yulaf ve kabartma tozunu karıştırın. Her bir muffin kabındaki yulaf karışımıyla doldurun ve üzerini seçtiğiniz malzemelerle süsledikten sonra 30 dakika pişirin. Yemekten önce 5 dakika soğumaya bırakın.
ŞEFTALİ TABANLI KEK
2 1/4 bardak yulaf ezmesi
2 yemek kaşığı kahverengi şeker,
1 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı tarçın
1/4 çay kaşığı tuz
2 bardak süt
1 büyük yumurta
2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu
2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı veya tuzsuz tereyağı
1 tatlı kaşığı vanilya
Doğranmış şeftali dilimleri
Yapılışı
Fırını 180 derecede ısıtın. Yulaf, 2 yemek kaşığı şeker, kabartma tozu, tarçın ve tuzu bir orta kabın içinde karıştırın. Süt, yumurta, akçaağaç şurubu, hindistancevizi yağı ve vanilyayı başka bir kapta çırpın.Yağlı kağıt serdiğiniz kabın alt kısmına doğranmış şeftalileri dizin. Birleştirdiğiniz süt ve yulaf karışımını bir araya getirdikten sonra şeftalilerin üzerine dikkatlice yayın. Kalan şeftali dilimlerini üstüne yerleştirin ve kalan 2 çay kaşığı şekeri ve bir tutam tarçın serpin. Ayarlanana kadar 35-40 dakika pişirin. Servis yapmadan önce 10 dakika dinlenin. Yulaf ezmesini tek başına ya da süt, süzme yoğurt ya da akçaağaç şurubu ile servis edin.
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