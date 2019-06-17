Yeni konsept
Flormar, yeni konsepte dönüştürdüğü İstiklal Caddesi mağazasını marka yüzü Hazar Ergüçlü’nün de katıldığı bir etkinlikle makyaj severlerle buluşturdu.
Mağaza açılış etkinliğine katılan markanın reklam yüzü Hazar Ergüçlü yeni konseptle ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: “ Ben Flormar’ın yeni konseptine bayıldım. Çok aydınlık, ferah ve rengarenk. İnsan buraya girdiği zaman bir anda enerji doluyor ve kendini çok mutlu hissediyor. Burada en trend ürünleri, en moda renkleri özgürce deneyimlemek mümkün... “
Yeni mağaza konseptini geliştirirken nasıl bir yol izlendiğini ise markanın iletişim müdürü Gökçen Akyol Yamaner şu şekilde anlattı: “Flormar olarak mağaza atmosferini çok önemsiyoruz. Bu yüzden mağazalarımızı, makyaj severlerin kendilerini en yakın arkadaşlarının evindeymiş gibi rahat ve mutlu hissedeceği şekilde tasarladık. Yeni mağaza konseptimiz ile deneyim ve estetiği bir arada sunmaya odaklandık. Mağaza konsepti ile birlikte online alışveriş sitemiz www.flormar.com ‘u da yeniledik ve hem gerçek hem sanal ortamda yepyeni bir alışveriş deneyimi ile makyaj severlerin yanındayız” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle