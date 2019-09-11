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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Yeni binada özel açılış

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Yeni binada özel açılış

Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter’in Dolapdere’deki yeni binasında protokol açılışı yapıldı. 13 Eylül Cuma günü ziyarete açılacak Arter’in önceki gün düzenlenen özel gecesine cemiyet ve iş hayatının seçkin isimleri katıldı.

Koç Holding ve Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin ev sahipliğini üstlendiği açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra bakanlık yetkilileri ve sanat–iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Açılış programında 7 serginin yer aldığı Arter’de ayrıca sahne sanatları, klasik, çağdaş, elektronik müzik, film, performans sanatı ve dijital sanatlar gibi pek çok dalda etkinlik düzenlenecek.

Yeni binada özel açılış

Rahmi Koç
Yeni binada özel açılış

Revna Demirören
Yeni binada özel açılış

Zeynep-Metin Fadillioğlu - Yüksel Behlül 
Yeni binada özel açılış

Didem Bağrıaçık - Suzan Sabancı Dinçer - Dilek Hanif
Yeni binada özel açılış

Caroline Koç
Yeni binada özel açılış

Minel Karakaşlı - Şükran Demirören
Yeni binada özel açılış

Semahat Arsel 
Yeni binada özel açılış

İnan Kıraç
Yeni binada özel açılış

Nevbahar Koç
Yeni binada özel açılış

Mihrinur-Tezcan Yaramancı - Güler Yiğit
Yeni binada özel açılış

Aliye Simavi
Yeni binada özel açılış

Patrik Bartholomeos
Yeni binada özel açılış

Bertrand-Sülün Buchwalter
Yeni binada özel açılış

Güler Sabancı
Yeni binada özel açılış

Tahire-Engin Demircan





 

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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