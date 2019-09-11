Yeni binada özel açılış
Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter’in Dolapdere’deki yeni binasında protokol açılışı yapıldı. 13 Eylül Cuma günü ziyarete açılacak Arter’in önceki gün düzenlenen özel gecesine cemiyet ve iş hayatının seçkin isimleri katıldı.
Koç Holding ve Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin ev sahipliğini üstlendiği açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra bakanlık yetkilileri ve sanat–iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Açılış programında 7 serginin yer aldığı Arter’de ayrıca sahne sanatları, klasik, çağdaş, elektronik müzik, film, performans sanatı ve dijital sanatlar gibi pek çok dalda etkinlik düzenlenecek.
Rahmi Koç
Revna Demirören
Zeynep-Metin Fadillioğlu - Yüksel Behlül
Didem Bağrıaçık - Suzan Sabancı Dinçer - Dilek Hanif
Caroline Koç
Minel Karakaşlı - Şükran Demirören
Semahat Arsel
İnan Kıraç
Nevbahar Koç
Mihrinur-Tezcan Yaramancı - Güler Yiğit
Aliye Simavi
Patrik Bartholomeos
Bertrand-Sülün Buchwalter
Güler Sabancı
Tahire-Engin Demircan
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