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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Venedik Film Festivali'ni ustalar açıyor

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Venedik Film Festivali'ni ustalar açıyor

Bu yıl 28 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 76'ncı Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmler belli oldu.

Festival, yönetmenliğini Japon sinemacı Hirokazu Kore-eda'nın üstlendiği The Truth (Gerçek) adlı filmle açılıyor.
Geçen yıl Shoplifters ile Cannes'da Altın Palmiye kazanan yönetmenin bu yeni filmi Juliette Binoche, Catherine Deneuve, ve Ethan Hawke gibi ustaları bir araya getiriyor.

 Kapanış ise Giuseppe Capotondi'nin yönettiği The Burnt Orange Heresy ile yapılacak.

Venedik Film Festivalini ustalar açıyor

Festivalin yarışma bölümünde Altın Aslan için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen filmler mücadel edecek. İşte 76'ncı Venedik Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde yer alan yapımlar:

The Perfect Candidate (Haifaa Al-Mansour)
About Endlessness (Roy Andersson)
Wasp Network (Olivier Assayas)
Marriage Story (Noah Baumbach)
Guest of Honor (Atom Egoyan)
Ad Astra (James Gray)
A Herdade (Tiago Guedes)
Gloria Mundi (Robert Guediguian)
Waiting for the Barbarians (Cio Guerra)
Ema (Pablo Larrain)
Saturday Fiction (Lou Ye)
Martin Eden (Pietro Marcello)
The Mafia Is No Longer What It Used to Be (Franco Maresco)
The Painted Bird (Vaclav Marhoul)
The Mayor of the Rione Sanità (Mario Martone)
Babyteeth (Shannon Murphy)
Joker (Todd Phillips)
An Officer and a Spy (Roman Polanski)
The Laundromat (Steven Soderbergh)
No. 7 Cherry Lane (Yonfan)
The Truth (Hirokazu Kore-eda)

Bu yıl uluslararası jürinin başkanlığını Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel üstleniyor.

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