Venedik Film Festivali'ni ustalar açıyor

Festival, yönetmenliğini Japon sinemacı Hirokazu Kore-eda'nın üstlendiği The Truth (Gerçek) adlı filmle açılıyor.

Geçen yıl Shoplifters ile Cannes'da Altın Palmiye kazanan yönetmenin bu yeni filmi Juliette Binoche, Catherine Deneuve, ve Ethan Hawke gibi ustaları bir araya getiriyor.

Kapanış ise Giuseppe Capotondi'nin yönettiği The Burnt Orange Heresy ile yapılacak.

Festivalin yarışma bölümünde Altın Aslan için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen filmler mücadel edecek. İşte 76'ncı Venedik Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde yer alan yapımlar:

The Perfect Candidate (Haifaa Al-Mansour)

About Endlessness (Roy Andersson)

Wasp Network (Olivier Assayas)

Marriage Story (Noah Baumbach)

Guest of Honor (Atom Egoyan)

Ad Astra (James Gray)

A Herdade (Tiago Guedes)

Gloria Mundi (Robert Guediguian)

Waiting for the Barbarians (Cio Guerra)

Ema (Pablo Larrain)

Saturday Fiction (Lou Ye)

Martin Eden (Pietro Marcello)

The Mafia Is No Longer What It Used to Be (Franco Maresco)

The Painted Bird (Vaclav Marhoul)

The Mayor of the Rione Sanità (Mario Martone)

Babyteeth (Shannon Murphy)

Joker (Todd Phillips)

An Officer and a Spy (Roman Polanski)

The Laundromat (Steven Soderbergh)

No. 7 Cherry Lane (Yonfan)

The Truth (Hirokazu Kore-eda)

Bu yıl uluslararası jürinin başkanlığını Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel üstleniyor.