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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
22.08.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Türk sineması Frankfurt'ta

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Türk sineması Frankfurt'ta

Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından TÜRSAK Vakfı iş birliğinde yapılacak "19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali" 27 Ekim'de başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Anakent Belediyesine bağlı Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama Dairesi, Filmhaus Frankfurt'un desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Hüseyin Sıtkı başkanlık edecek.

Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan festival her yıl Türk Sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor.

Festival kapsamında ayrıca Türk sinemasının uluslararası planda temsiline ve tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen "Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması"nın 7.'si gerçekleşecek.

Filmler, yapımcı Cemal Okan'ın jüri başkanlığında yönetmen Mustafa Kara, oyuncular Asuman Dabak ve Hatice Aslan, sinema yazarı Olkan Özyurt, müzisyen Murat Evgin, Doç. Dr. Nilay Ulusoy'dan oluşan Türk jüri tarafından seçildi.

Alman jürisinin değerlendirmesi sonucunda belirlenecek "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Müzik", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" kategorilerindeki 7 Altın Elma Ödülleri 1 Kasım'da yapılacak kapanış töreninde sahiplerini bulacak.
Yarışmaya alınan uzun metraj filmler, eylül ayında yapılacak basın toplantısında açıklanacak.

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