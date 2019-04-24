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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

TRT Uluslararası Belgesel Günleri başlıyor!

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TRT Uluslararası Belgesel Günleri başlıyor!

TRT’nin; belgesel ve belgeselciliğin gelişimine katkı sağlamak, amatör ve profesyonel belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği TRT Uluslararası Belgesel Günleri’nin 11.si, 25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

11.TRT Uluslararası Belgesel Günleri’nin ilk gününde usta sanatçı Ara Güler’in hayatı ve çalışmalarının konu edileceği “Ustanın Anısına” söyleşisi gerçekleşecek. Hakan Aslan moderatörlüğündeki söyleşide; Doğan Hızlan, Mehmet Bayhan ve Fatih Aslan konuşmacı olarak Ara Güler’i anacak. Ayrıca, TRT çalışanları ve dostlarının objektifinden derlenen bir “Ara Güler” fotoğraf sergisi ve sanatçının özel görüntüleri de etkinlikte yer alacak.

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