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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Tokyo'da "Istanbul Photo Awards 2019" sergisi açıldı

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Tokyo'da "Istanbul Photo Awards 2019" sergisi açıldı

Anadolu Ajansının (AA) bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğraflardan oluşan ilk yurt dışı sergisi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda yürütülen projenin dördüncü sergisine, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo Ofisi ev sahipliği yaptı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, açılışta yaptığı konuşmada, ajansın yüz yıllık habercilik tarihinde foto muhabirlerinin mesleki özverilerinin tanığı olduklarını, bu nedenle foto muhabirlerinin emeklerini ödüllendirmek ve onları cesaretlendirmek amacıyla Istanbul Photo Awards'ı başlattıklarını anlattı.  Istanbul Photo Awards'ın altıncı kez başvuru almaya başladığını anımsatan Özkaya, "Yarışmanın dünya genelinde her geçen yıl daha büyük yankı uyandırdığını görmek tüm çalışma arkadaşlarım için gurur ve heyecan verici." dedi.

Özkaya, 2019 yılında Suriye, Meksika, Fransa ve Endonezya gibi savaş, çatışma ve afet bölgelerinin de içinde bulunduğu yüzden fazla ülkeden fotoğrafçının yaklaşık 15 bin fotoğrafla yarışmaya başvurduğunu belirterek, tecrübeli editör ve foto muhabirlerden oluşan jürinin, seçimlerin ardından 10 ülkeden 12 fotoğrafçıyı ödüllendirdiğini söyledi.


Mart ayında 2019'un en etkileyici fotoğraflarının duyurulacağını anımsatan Özkaya, şunları kaydetti: "Global haber ajansı olarak Asya yapılanmamızı kuvvetlendirdiğimiz bir dönemde kurumumuzun olduğu kadar ülkemizin tanıtımına da katkı sağlayan prestij projemiz Istanbul Photo Awards sergisini Tokyo'da açmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de açtığımız sergileri çok sayıda kişi ziyaret etti. 2019'un kazanan fotoğraflarından oluşan son sergimizi ise önümüzdeki ay New York'ta açacağız.
Sizlerin huzurunda ülkemizin bayrağını dünyanın her yerinde gururla taşıyan ve bu önemli projeye ilk gününden itibaren desteklerini esirgemeyen TİKA ve THY'ye teşekkür etmek isterim. Bu yıl ki dördüncü sergimize ev sahipliği yaptıkları için Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne de ayrıca teşekkür ediyorum."

"Fotoğrafların birçok dili vardır" 

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, böyle bir yarışmanın ödüllü fotoğraflarının Tokyo'da sergilenmesinden duyudğu memnuniyeti dile getirerek, "Fotoğraf vardır bir dünyayı anlatır, fotoğraf vardır bir ilişkiyi anlatır. Muhakkak ki fotoğrafların birçok dili vardır. Fotoğraf sergisini gezdiğimde her fotoğrafın benim üzerimde çok derin izleri oldu." dedi.

Mercan, hem tarihi hem de siyasi açıdan derin ilişkiler bulunan Türkiye ile Japonya arasında ekonomik ve kültürel alışverişin de gelişerek arttığını söyledi.

AA'nın son yıllardaki başarılarını övünçle izlediklerini vurgulayan Mercan, "Türkiye ile Japonya arasındaki faaliyetlerin, kültürel ilişkilerin paylaşıldığı her ortam beni çok heyecanlandırıyor. AA, bu sergiyi her yıl bir ülkede açıyor, bu yıl da Japonya'yı tercih ettikleri için kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Açılışa AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Demirkan, AA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Ural Yeşil, Yunus Emre Enstitüsü Tokyo Türk Kültür Merkezi Müdürü Hüseyin Tuna, KYODO Haber Ajansı Temsilcisi Hiroki Sugita, Jiji Press Photo Başkanı Taisei Ogawa ve Jiji Press Photo Uluslararası İlişkiler Müdürü Hirofumi Motoyama da katıldı.

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